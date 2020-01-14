وزير النفط: نخطط لإنتاج 8 مليون برميل يومياً خلال العقدين المقبلين

أكد وزير النفط ثامر الغضبان، الاثنين، أن الوزارة تخطط للوصول إلى انتاج 8 مليون برميل يومياً خلال العقدين المقبلين، مبيناً أنها تسعى إلى مواكبة التطور الكبير في الصناعة النفطية العالمية.

وقال الغضبان خلال ورشة أقامتها الوزارة لغرض الارتقاء باداء العاملين والشركات الوطني، بحسب بيان إن “الوزارة ماضية في تحقيق نقلة تكنولوجية واقتصادية وإدارية وبشرية، من خلال العمل والتخطيط السليم للارتقاء بالمحتوى الوطني”، مبيناً أن “الوزارة تسعى إلى مواكبة التطور الكبير في الصناعة النفطية العالمية، فضلاً عن متطلبات الارتقاء بمستويات الانتاج النفطي والغازي في العراق الذي من المخطط الوصول بمعدلاتها من (6- 8) مليون برميل في العقدين المقبلين”.

وأضاف الغضبان، أن “الورشة استعرضت الخطوات الأساسية التي يمكن اتخاذها لإحداث نقلة نوعية في أداء العاملين والشركات الوطنية والالتزام بالعمل المؤسسي، من خلال التعاقد مع شركات استشارية رصينة أو مستشارين دوليين، للاستفادة من خبراتهم في تطوير العاملين والشركات الوطنية، وتم اختيار ١٠ من الشركات العالمية الرصينة يطلق عليها (Top 10)، وخصوصاً في مجالات تطوير الإدارة والمهارات والتنمية البشرية والتخطيط والتكنولوجيا”.

يذكر أن العراق وقع عقوداً مع كبريات الشركات العالم النفطية خلال جولات التراخيص النفطية الأولى والثانية في عامي 2009 و2010 لتطوير حقوله النفطية والوصول بالانتاج النفطي لمستويات عالية.