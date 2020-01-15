أردوغان: في ليبيا أكثر من مليون تركي من أحفاد العثمانيين .. لن نتخلى عنهم

’’ليبيا كانت لعصور جزءً من الإمبراطورية العثمانية’’ …

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن ليبيا كانت لعصور جزءاً من الإمبراطورية العثمانية، وأن فيها أكثر من مليون تركي من أحفاء العثمانيين، وأن بلاده لن تتخلى عنهم.

جاء ذلك في كلمة له اليوم الثلاثاء، أمام نواب حزبه في البرلمان التركي، تابعتها (باسنيوز).

ودافع أردوغان في كلمته عن قرار إرسال قوات تركية إلى ليبيا، لمساندة قوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، ضد قوات الجنرال خليفة حفتر.

وقال أردوغان: «إنها (ليبيا) أمانة خير الدين بربروس، وكانت لعصور جزءً هاماً من الإمبراطورية العثمانية». وكان يشير إلى خير الدين باشا بربروس، ضابط البحرية العثماني ووالي الجزائر في القرن الخامس عشر الميلادي.

وأضاف «تربط تركيا والشعب التركي علاقات عميقة جداً بليبيا والشعب الليبي، وبيننا صلات إنسانية واجتماعية، لذا لا يمكن أن نبقى على حياد حيال ما يحصل هناك. ولا يحق لأحد أن يطلب منا البقاء مكتوفي الأيدي تجاه استغاثة إخوتنا الليبيين».

وتابع الرئيس التركي كلمته، قائلاً: «في ليبيا، هناك الكثير من العرب غير الموالين للجنرال حفتر الخارج على الشرعية، والذي يحاول إبادتهم، كما يحاول أيضاً إبادة إخوتنا البربر والأمازيغ والطوارق».

وأشار أردوغان، إلى أن «الجنرال حفتر يشن حملة إبادة قومية بحق أكثر من مليون تركي من بقية العثمانيين»، وقال: «إنهم أحفاد بربروس وطورغوت ريس من أتراك (كور أوغلو)»، حسب تعبيره، مؤكداً أن بلاده لن تتخلى عنهم.

وأعلنت أنقرة مؤخراً وصول طلائع الجيش التركي إلى طرابلس الغرب لمساندة قوات السراج، بعد أن أكدت مصادر عدة تجنيد تركيا مقاتلين من ميليشيات المعارضة السورية وإرسالهم إلى ليبيا.