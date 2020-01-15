أمريكا الشرطي و القاضي و السجّان

رشيد سلمان

عقوبات امريكا على الدول و المنظمات و الافراد لا تعد و لا تحصى و لم يبق الا ان تفرض امريكا عقوبات على نفسها لأنها تتصرف كشرطي العالم الاحمق المتغطرس.

ما يفقد قيمة العقوبات ان أمريكا فرضتها على افراد في منظمات إرهابية مثل داعش و القاعدة و طالبان مع ان هذه المنظمات مصنفة عالميا إرهابية و لها علاقة وثيقة مع امريكا.

امريكا فرضت عقوباتها التجارية على الاتحاد الاوربي و الناتو مع ان اوربا خط الدفاع الاول عن الغرب الذي تقوده امريكا.

أكثر الدول و رعياها عرضة للعقوبات هي ايران و كوريا الشمالية و سوريا و الصين و روسيا و قد ثبت عدم جدواها لأنها حذّرت هذه الدول من أمريكا و تحالفت ضد امريكا.

الدول التي عاقبتها أمريكا اصطفّت ضدّها في المنظمات الدولية ما أفشل قرارات أمريكية خاصة في مجلس الامن.

العقوبات على ايران أدت الى تكاتف الشعب الإيراني مع قادته و الاعتماد على نفسه فتحقق الاكتفاء الذاتي في الصناعة و الزراعة و حث الإيرانيين على التسلح لدفع الاخطار.

العقوبات على كوريا الشمالية أدت الى تكاتف الشعب و قادته و زيادة قدرتها النووية و الصاروخية مار ارعب جيرانها و أمريكا.

العقوبات على الصين فارغة لان الصين دول عظمى صناعيا و تجاريا وزراعيا و عسكريا و منتجاتها غزت العالم و أمريكا.

العقوبات على روسيا فارغة لان روسيا استعادت الكثير من نفوذها الذي فقدته بعد تفكك الاتحاد السوفييتي و هي اقوى دولة بعد امريكا.

العقوبات على سوريا و رعاياها دفعت سوريا الى علاقات وثيقة مع روسيا و منها القاعدة العسكرية للأسطول الروسي و مساعدتها في الحرب على داعش.

صحيح ان بعض العقوبات اضرت بالبلد الذ فرضت عليه و لكن مجملها اضر بنفوذ أمريكا و علاقاتها الدولية بالإضافة الى القطيعة التجارية.

الادارات الامريكية بسبب غطرستها لا تدرك ان من تعاقبه من الدول سيصطف سياسيا و عسكريا مع روسيا و اقتصاديا مع الصين ما يضعف نفوذ امريكا في العالم و قد تحقق ذلك.

احتضان امريكا لدول الخليج الوهابي الارهابي بقيادة السعودية بسبب بيع السلاح و الرشوة ضرره اكثر من نفعه لان خسائر امريكا العسكرية و البشرية في سوريا و العراق فاقت واردات بيع السلاح و الرشوة.

معاهد البحوث الامريكية بكل اصنافها ساهمت في تدهور نفوذ امريكا لأنها بدلا من ارشاد الادارة الأمريكية تلقي باللوم على من تعاقبه امريكا لان القاء اللوم على الاخرين غريزة امريكية.

سؤال: لماذا لا تحقق امريكا مصالحها بالحسنى؟

سبب ذلك الحماقة و الغطرسة و التهور و الاعتماد على القوة العسكرية بدلا العقل و المنطق خاصة في عهد الاحمق الارعن ترامب و شلته في البيت الاسود.

امريكا بعد قصفها المتكرر للحشد الشعبي لانه حارب صنيعتها داعش بشجاعة قصفت مجموعة من ابطاله يتقدمهم المهندس و سليماني من قاعدتها بالعراق لأنها تعتبر العراق ولاية امريكية و ليس دولة.

هذا الاعتداء الاجرامي دفع البرلمان الى التصويت على اخراج القوات الاجنبية من العراق لأنها تضر بدلا من ان تنفع ما دفع الاحمق ترامب و شلته الى التهديد حتى بتجميد اموال العراق في مصارف امريكا.

ملاحظة: القصف الايراني لقاعدة الاسد اثبت ما يلي:

اولا: تقنية الصواريخ الايرانية فتاكة و مدمرة.

ثانيا: فشل اجهزة الرادار الامريكي لكشفها.

ثلاثة: دقة الصواريخ في استهداف اهدافها.

ما ذكر اعترف به افراد القوات الدولية و حتى العسكر الامريكان.

القواعد الامريكية في العراق هي ضد ايران و ليست ضد داعش و دمار قاعدة الاسد المادي سيتبعه دمار للجيش الامريكي اذا اعتدت امريكا على ايران مستقبلا.

فشل امريكا في حماية قاعدة الاسد يجب ان يدفع امريكا للخروج من العراق بدلا من حماقة البقاء فيه لأنها تعرض جنودها للخطر و لكن امريكا لا تتعظ من اخطائها بل تكررها بسبب غطرستها.

باختصار: أمريكا تعاقب نفسها بدلا من معاقبة الاخرين لأنها اصبحت بدون صديق او رفيق او حليف ما عدا الخليج الوهابي الذي تقود رشمته السعودية الوهابية.

امريكا اقوى دولة عسكريا و لكنها افشل دولة دبلوماسيا فهي تكرر اخطاءها بدلا من تصحيحها.