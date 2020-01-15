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اغتيال ضابط بمكافحة المخدرات في بغداد

(بالصور) اغتيال ضابط بمكافحة المخدرات في بغداد

أقدم مسلحون مجهولون، الثلاثاء، على اغتيال ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب، في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن «مجموعة مسلحة هاجمت الملازم (ريبوار فاضل)، ضابط بمكافحة المخدرات ضمن جانب الكرخ (بغداد)».

وأضافت أن «إطلاق النيران على الضابط أسفر عن استشهاده بعد تلقيه أكثر من ست إطلاقات نارية في جسده».

كما قالت قيادة شرطة بغداد في بيان: «تنعى قيادة شرطة بغداد قائداً وضباطاً ومنتسبين، شهيدها البطل الملازم (ريبوار فاضل) ضابط مكافحة المخدرات الذي ارتقى إلى جوار ربه شهيداً إثر عمل غادر وجبان من العصابات الإرهابية».

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