الاتفاقيه العراقيه الصينيه خطر على شعب العراق في مستقبله ووجوده وهناك ماهي الاتفاقيه العراقيه الصينيه بدائل اقتصاديه وطنيه نافعه جدا

العراق يوقع 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الصين———————————— الشرق الاوسط نشرت في ايلول 2019 – صحيفه

حجم الأعمال المشتركة يتجاوز 500 مليار دولار في 10 سنوات——————————————————————–

كشف مستشار رئيس الوزراء الموجود في الصين رفقة الوفد العراقي عبد الحسين الهنين، سنوات 10خلال الـمليار دولار 500عن أن «حجم الأعمال بين العراق والصين سيتجاوز الـالمقبلة

بعد ذالك كانت هناك تصريحات مختلفه قليلا في وسائل الاعلام مختلفه منها على سبيل المثال صحيفه الزمان وغيرها من تقول في البدايه يكون هناك تحويل صادرات 100 الف برميل من النفط العراقي الى الشركات الصينيه والمصارف الصينيه تقدم ائتمان الى الصندوق العراقي الصيني هو 10 مليار دولار في السنه ، وبفوائد مدعومة من الحكومة الصينية. اذا نجحت الحزمة الاولى من المشاريع، ورغب العراق بزيادة الاستثمارات، يتم رفع سقف مبيعات النفط العراقي الى 300 الف برميل يومياً، وتقوم الصين بزيادة سقف الاقتراضات الى 30 مليار دولار. فاذا كانت كلفة احد المشاريع اعلاه مليار دولار، فأن المبلغ يؤخذ من الصندوق بواقع (850 مليون دولار من الصين 85 %( قرض)و 150 مليون دولار من مبيعات النفط العراقية15 %) لم تذكر نسبه هذه الفوائد

ولكن

لم يرغب بإمضاء هذه الاتفاقية بسبب الفائدة العالية المترتبة على المبالغ التي سنوات 4قبل حيدر العبادي ستكون مبالغ جدا كبيره ٪ وهي6بذمة العراق والتي تبلغ حوالي ال

اكد الخبير الاقتصادي العالمي د ليث شبر ان الاتفاقيه الصينيه العراقيه ترهن نفط العراق لمده 50 سنه——-

ض البنوك بعملي مع اتع حكمالاتفاقيه هي اكبر واخطر بكثير مماهو المعلن وب في هذهوانا اقول ان المخاطر ويه نتكون نسبه الفائده الس ان فان هناك اختلاف كبير جدا مندول ال هذه في عض العقارتبفي الغرب لشراء الصيني ذا افترضنا ان القرضا —القرض الصيني وهو كما يلي هو في % كما 6% مثلا وبين 1بين

مليار دولار بعد 200فان مع احتساب الفائده السنويه سيكون المبلغ هو سنوات 10لار في ومليار د 100هوسنه اذا لم يدفع العراق الفوائد 32مليار دولاربعد 400وبحوالي من بدايه استحقاق القرض سنه 16حوالي ( يمكن مسائله اي خبير بنكي عالمي او انخفاض اسعار النفط المترتبه لاي سبب قد يكون حرب او مقاطعهمليار دولار فهذا يعني ان المبلغ مع فوائده سيبلغ 500و اذا كان القرض الصيني % فائده سنويه )6مامعنى وهذه ليست فتره طويله في عمر سنه 32مليار دولار بعد 2000سنه فقط و 16مليارر دولار بعد 1000ون قادرا على الوفاء كيل لن يممليون بر 10ثر من كحتى لو بلغ انتاج العراق من النفط او الشعوب والدول سنه وعندما 100ده اكثر من بالتزاماته للقرض الصيني وهذ يعني استيلاء الصين على النفط العراقي لمسيسلم العراق اراضيه للايفاء بالتزاماته وهذا يعني ان العراقيين سيعاملون معامله يينضب النفط العراقث يفصل الرجال عن نسائهم و اطفالهم وتغيير ديانتهميالمسلمين اليغور الصينيين ح

ه في هذه الاتفاقيه تشير الى مشاركه الايدي العامله العراقيوهناك نقاط اخرى مهمه هو عدم ورود اي بند في مليار دولار لاتتضمن زياده فرص العمل للعراقيين 500ن دولار او وفما فائده مشاريع بملي شاريعمالبناء هذه

لك حيث يعلم –او كيفيه تحديد قيمتها او كلفتها في المشاريع ولايوجد اي ضمان في العقود تثبت الجوده دولار ( ملابس او اي 15سواق العالميه بمبلعالتجار العراقيين وغيرهم ان الحاجه الجيده التي تباع في الافس المظهر الخارجي نو بفقط دولار1جهاز)على سبيل المثال يمكن ان يحصل عليها في الصين بمبلغ اقل من تماما ولكن بكفاءه سيئه جدا

سيارات طيارات اجهزه ومعدات وهناك ناحيه اخرى ان الصين نفسها هي تستورد الكثير الكثير من الخارج فاذا ذهبت اموال نفط العراق للصين فماذا عن الاستيراد من الدول الاخرى

وهناك الكثير من النقاط الهامه الاخرى يمكن تفصيلها في مقالات لاحقه

لاتفاقيها الوطنيه الممكنه لهذه الاقتصاديهالبدائل

هذه البدائل تتلخص في ان يخصص 10% من واردات النفط ( نفس النسبه في الاتفاق الصيني وهي 300 الف برميل نفط يوميا) بدون اي دين خارجي وهي تبلغ حوالي 6 -7 مليار دولار حسب انتاج النفط الحالي وتوضع هذه الاموال في صندوق خاص سيادي ويتم انشاء لجنه ( او موسسه) من الخبراء العراقيين المستقلين واساتذه الجامعات من الكفاءات تقوم هذه اللجنه بعمل قائمه بالمشاريع التي يحتاجها العراق والاشراف على تنفيذها واداره الاموال العراقيه المخصصه وتقديم عطاءات علنيه وعلى مستوى كل العالم لانشاء هذه المشاريع التي يجب ان تكون بمواصفات عالميه وقبول احسن العطاءات من قبل احسن الشركات العالميه( لاتهم جنسيه الشركه ايرانيه تركيه صينيه امريكيه المانيه) على ان يتضمن اي عقد نسبه من التشغيل للكادر العراقي حصرا ( من 10% الى 90%) حسب الخبره والحاجه المتوفره ومراعاه الجانب الاقتصادي للتكلفه وهذا سيضمن تطوير الخبرات العراقيه بمرور السنوات

يجب انشاء مركز دولي رديف ( من قبل الحكومه العراقيه) في احد الدول الاقل فسادا في العالم( دانمارك او السويد او النرويج اوسويسرا اوهولندا او لوكسمبرغ) يضم خبراء عالميين( ولو

بعدد محدود لتقليل التكلفه) للاشراف على تنفيد المشاريع على ان يتم توقيع العقود مع الشركات في هذ المركز الدولي للتاكد من الشفافيه

% فقط من وارد النفط 10( في سنه واحده فقط مكن انشاؤها من وارد النفطيع التي المشاريالحالي)

1 مليار دولار محطه او محطات توليد طاقه (10 مليار في 10 سنوات)——————————————————————————————

1 مليار دولار المرحله الاولى لمترو بغداد ( تكفي مد لحوالي 20 كم تربط مدينه الصدر الاعظميه الكاظميه الشعله) وهذه فيه فوائد جدا كبيره لربط 4 ملايين عراقي وتوحيد العراقيين سيكمل متروبغداد بحوالي 5 سنوات وباموال عراقيه و بعد ذالك مترو الموصل اربيل او البصره وو———————-

500 مليون دولارالمرحله الاولى من ميناء الفاو وتشغيله ( وسيكون ملك العراقيين وليس الاجانب)—————————————————————-

500 مليون دولار لانشاء 1-3 مستشفيات على مستوى عالمي ( في سنه واحده فقط وفي عشر سنوات ستكون هناك من 10 – 30 مستشفى على مستوى العالم وهي ملك لكل العراقيين وبدون منه من احد)————————————————————————–

002 مليون دولار لتطوير المطارات العراقيه—————————————————-

005 مليون دولار لشراء طائرات (7 -15) طائره حديثه وسيكون للعراق في 10 سنوات واحد من اكبر اساطيل الطائرات في العالم وملك للعراقيين

100 مليون دولار لبناء شركه هاتف نقال وطنيه ستخدم ملايين العراقيين وواردها لكل العراق وليس للاجانب

200 مليون دولار لانشاء مصفي وطني في السنه الواحده( 10 مصافي في 10 سنوات)

500 مليون لبناء حوالي 001 – 150 كم في السنه الواحده( ستكون هناك 1000 الى 1500 كم من اسرع السكك الحديديه في العالم في عشر سنوات)

004 مليون دولار لبناء 150 الى 200 كم في الينه الواحده ( في عشر سنوات سيكون للعراق واحد من احسن الطرق في العالم)

300 مليون دولار لانشاء مدارس جديده ( حوالي 030 مدرسه في السنه لتكون 3000 مدرسه جديده في 10 سنوات)———

800 مليون دولار لانشاء مشاريع زراعيه وصناعيه وتحديث البنيه التحتيه وملك العراقيين في السنه الواحد——————-

هذه ليست احلام ورديه بل هي مشاريع واقعيه بناءا على دراسات عمليه ممكن تحصيلها من وارد النفط ( فقط 10% ) لسنه واحده فقط اذا قام البرلمان الوطني او الحكومه بتشريع لهذا الشيئ

الفائده من هذه البدائل الوطنيه العراقيه انه سيحصل العراق على الكثير من المشاريع مع مرور الاعوام بدون اي قروض خارجيه وسيقل اعتماد العراق على النفط ولن يتكبل العراق والاجيال القادمه نتيجه القروض ولن يتاثر كثيرا من امكانيه المقاطعه الدوليه والتقلبات السياسيه وتقلبات اسعار النفط وتوفير الكثير من فرص العمل قد تتجاوز مئات الالوف بل تصل الملايين من فرص العمل وتحسين سمعه العراق في الفساد وبمرور الزمن تحسين سمعه الجواز العراقي والذي سيرفع معانات كبيره عن المواطن العراقي في الحصول على الفيزا لدخول اي بلد متقدم للاستجمام او الدراسه او العلاج في حين المواطن من الامارات او الصين يدخل اكثر من 150 بلد بدون فيزه والاوربي يدخل اكثر من 180 بلد بدون فيزا

واخيرا ارجو من الشرفاء الوطنيين هذا الفيديو عن مخاطر القروض الصينيه- — فخ الديون: كيف تحتل الصين الدول الفقيرة؟