الرفيق رائد فهمي يستقبل السفير الفنزويلي

استقبل الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ، يوم امس في مقر الحزب ببغداد، سفيرجمهورية فنزويلا في بغداد السيد ارتورو غالليغوس برفقة نائب رئيس البعثة الدبلوماسية السيد انطونيو مارتينيز.

وتداول الجانبان في اللقاء الاوضاع في البلدين وتطوراتها. وألقى الرفيق السكرتير اضواء على الجوانب المختلفة للانتفاضة الشعبية المجيدة في العراق، المستمرة منذ ما يزيد على ثلاثة اشهر والتي تتواصل رغم كل محاولات قمعها والالتفاف عليها والتسويف في الاستجابة لمطالبها المشروعة. كما اجاب على العديد من التساؤلات التي طرحها السفير الضيف بخصوص الانتفاضة وآفاقها.

ومن جانبه قدم السيد السفير عرضا للمستجدات في بلاده، التي تواجه تمردا داخليا سافرا مدعوما من الخارج، وحصارا اقتصاديا قاسيا من جانب الولايات المتحدة. وعبر الرفيق رائد فهمي في هذه المناسبة عن التضامن الثابت للشيوعيين والديمقراطيين العراقيين مع الشعب الفننزويلي في معركته الوطنية دفاعا عن الاستقلال والسيادة.

هذا وشارك في اللقاء ايضا كل من الرفيقة شميران مروكل والرفيق مفيد الجزائري عضوي المكتب السياسي للحزب.