الصحوة األسالمية األنسانية الحضارية تقود الحياة

نعم انتصرت الصحوة ) النهضة األسالمية االنسانية الحضارية( التي بدأت في

ايران االسالم وحصلت على تأييد ومناصرة كل محبي الحياة واالنسان في

المنطقة العربية واالسالمية والعالم وكل انسان حر يملك عقل حر وهكذا بدأت

مرحلة جديدة في تاريخ البشرية بدأت مسيرة جديدة وانتهاء مسيرة قديمة حيث

تمكنت من انقاذ المنطقة والعالم من اخطر حرب مدمرة للحياة وقاتلة لألنسان كان

قد خطط لها واعد لها من قبل ال سعود وكالبها الوهابية بمساعدة أسيادهم و بعض

ساسة البيتين البيت االبيض والكنيست االسرائيلي حيث بدأت الصحوة االسالمية

االنسانية الحضارية بقيادة الحياة

وهكذا اثبت ان الصمود والتحدي يصنعان السالم واألمان في المنطقة والعالم وهذا

هو هدف وأمنية قيادة الجمهورية االسالمية قادة الصحوة االسالمية االنسانية

الحضارية التي انطلقت من ايران فكانت بحق دعم وترسيخ للسالم واألمان

والمحبة في األرض وأقامت العدل وأزالت الظلم كما أثبت ان الخضوع

واالستسالم ال يولدان اال الحروب والعنف في األرض

ال شك ان قيادة الصحوة االسالمية امتازت وتميزت بالحكمة والشجاعة وهذا هو

سر نجاحها في عملية بناء الحياة وسعادة االنسان وانتصارها على أعداء الحياة

واألنسان وهذه الحقيقة اعترف بها الرئيس االمريكي ترامب بقوله ان الشعب

االيراني شعب الحضارة وان قيادته قيادة شجاعة وحكيمة يمكنها ان تبني دولة

راقية وتجعلها في مصاف الدول الراقية المتقدمة في العالم وهذا هو سبب الخوف

من القيادة االسالمية في ايران من نهضة الشعب االيراني النه قادر على خلق دولة

راقية متحضرة في كل المجاالت ويومها تصبح الدولة األقوى واألعظم في العالم

وتصبح لها القدرة على أقامت العدل وأزالت الظلم وفي هذه الحالة يعني بداية

النهاية ألعداء الحياة واألنسان

لهذا نرى الشعب االيراني وقيادته الشجاعة الحكيمة بقيادة األمام الخميني

منذ األيام األولى النتصار الصحوة أألسالمية وتمدد ضيائها دعت الى وحدة البشر

األحرار في كل مكان من األرض وكل المستضعفين وكل الفقراء والمحرومين

وكل من يريد الخير لبني البشر ولكل من يريد المساهمة في بناء الحياة وسعادة

األنسان ومن ثم التصدي ألعداء الحياة واالنسان من المنافقين والكاذبين

والفاسدين واللصوص ودعت الى دعم وترسيخ السالم في كل مكان من االرض

فالسالم هو من أهم أهداف الصحوة األسالمية وأول خطواتها ال يكن بناء حياة

حرة كريمة اال بترسيخ السالم ودعمه وزرع المحبة في النفوس وتحرير العقول

لهذا بدأت الصحوة االسالمية في المنطقة العربية واالسالمية التي مزقتها الفتن

والحروب التي أشعلها أعداء الحياة واالنسان منذ اكثر من 1400 عام على يد الفئة

الباغية بقيادة ال سفيان قديما وعلى يد امتدادهم الوهابية الظالمية بقيادة ال سعود

ونتيجة لسيادة هاتين الجهتين الوحشيتين سا دت الوحشية والعبودية وجعلت من أبناء

المنطقة العربية واالسالمية مجرد عبيد ال يملكون عقول ال مهمة لهم غير نشر

الظالم والوحشية وتدمير الحياة وذبح االنسان

ال شك ان هذه الصورة القبيحة التي رسمتها الفئة الباغية بقيادة ال سفيان والفئة

الوهابية بقيادة ال سعود لالسالم والمسلمين قد أساءت أساءة بالغة لألسالم

والمسلمين حيث صورت المسلمين مجرد وحوش ال يمتون للبشرية باي صلة كما

صورتهم وباء مدمر وقاتل ومعدي لهذا نشأ اصطفاف عالمي هدفه التصدي

لالسالم والمسلمين والقضاء على هذا الوباء وقبره الذي اسمه االسالم وفعال قامت

حملة كبيرة وواسعة تدعوا الى ذلك في مختلف انحاء العالم احذروا من االسالم

والمسلمين من فوبيا االسالم

لكن انتصار الصحوة االسالمية االنسانية في ايران وتاسيس الجمهورية االسالمية

في ايران غيرت تلك الصورة القبيحة التي شوهت صورة االسالم الحقيقية

وكشفت حقيقة الجهات التي وراء تلك الصورة القبيحة سواء ال سفيان او امتدادهم

ال سعود وعرتهم امام المسلمين وكل العالم لهذا بدأ ظالمهم يتبدد وهزائمهم تتكرر

كما بدأت صورة االسالم تظهر على حقيقتها انه رسالة انسانية حضارية رحمة

للعالمين تستهدف نشر السالم والمحبة والمساهمة في بناء حياة حرة وانسان حر

ومن اهم الوسائل في تحقيق ذلك ان يكون االنسان حرا في عقله فالفرق بين

االنسان والحيوان ان االنسان يستخدم عقله اما الحيوان فيستخدم يده

لهذا فمهمة الصحوة االسالمية االنسانية القضاء على هذه العادة الحيوانية وخلق

انسان يستخدم عقله في حل مشاكله مع اآلخرين وتحقيق تطلعاته ورغباته في

الحياة وهكذا يتوجه الجميع لبناء حياة انسانية حرة خالية من الظلم والظالم والعنف

والحروب خالية من المرض والفقر والذل

قيمة المرء ما يحسنه ما يقدمه من خير ألخيه االنسان مدى مساهمته في بناء

الحياة وسعادة االنسان

من هذا يمكننا القول أن انتصار الصحوة االسالمية بقيادة االمام الخميني بداية

مرحلة جديدة في تاريخ البشرية بعد انتهاء مرحلة قديمة بداية تاريخ جديد في

تاريخ البشرية انتقال البشرية من مرحلة أدنى الى مرحلة أرقى وهذا يعني ان

الصحوة االسالمية االنسانية الحضارية بدأت تقود الحياة من اجل خلق حياة حرة

كريمة وانسان حر كريم

مهدي المولى