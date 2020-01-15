النزاهة تتقصى أموال 130 مسؤولاً حكومياً للتأكد من عدم تضخم أموالهم

أعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة عن نشاطاتها وفعالياتها في عددٍ من الوزارات لشهر كانون الأول الماضي، مُؤكِّدةً تقصِّيها عن أموال (130) مُكلَّفاً بالإفصاح عن الذمَّة الماليَّة لمختلف الجهات الحكوميَّة عبر (81) زيارةً إلى مصارف حكوميَّةٍ وسوق العراق للأوراق الماليَّة ومُسجِّل الشركات، وشركات التحويل الماليِّ ومديريَّة المرور العامَّة.

الدائرة أشارت إلى تحليل معلومات (63) من المكلفين للبحث عن وجود حالات تضخُّم في الأموال من عدمه عبر تدقيق (396) استمارةً، لافتةً إلى كشفها (4) مخالفاتٍ في موضوع تضارب المصالح أثناء قيامها بالبحث والتقصِّي عن أموال (130) مُكلَّفاً، مُشيرةً إلى أنَّ عدد استمارات كشف الذمَّة الماليَّة المُتسلَّمة والمُدقَّقة والمُوثَّقة خلال الشهر الماضي بلغ (3534) استمارةً.

فيما أجرت شعبتا إعداد ومتابعة الأداء الوظيفيِّ والسلوك الوظيفيِّ (8) زياراتٍ إلى عددٍ من دوائر وزارتي التخطيط والماليَّة، فضلاً عن أمانة بغداد والبنك المركزيِّ العراقيِّ، فيما قامت شعبة مكافحة الرشوة بـ (7) زياراتٍ خلال المُدَّة ذاتها إلى عددٍ من تشكيلات وزارتي النفط والزراعة وهيئة الاستثمار الوطنيَّة.

في حين بلغت الزيارات الأخرى (17) زيارتٍ إلى وزارات الدفاع والتربية والصِّحَّة والكهرباء، فضلاً عن هيئة الإعلام والاتصالات ومُستشاريَّة الأمن الوطنيِّ وجامعة الفراهيديِّ الأهليَّة ضمن الزيارات التي جاءت بناءً على الرصد الصحفيِّ، وإنجاز تقريرين خاصين به.