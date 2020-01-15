تركيا تحاكم راهباً سريانياً بتهمة التعاون مع PKK

كشفت مصادر حقوقية، إن السلطات التركية اعتقلت راهباً سريانياً بتهمة التعاون مع حزب العمال الكوردستاني PKK، لتبدأ اليوم الثلاثاء محاكمته طليقاً.

وقال المرصد الآشوري لحقوق الإنسان في بيان اليوم، إن السلطات التركية اعتقلت الأب الربان (احو بيليجان)، رئيس دير مار يعقوب السروجي للسريان الأرثوذكس في قرية بادبية (بولاية ماردين في كوردستان تركيا) يوم الخميس الفائت المصادف 9 كانون الثاني / يناير 2020، بتهمة التعاون مع حزب العمال الكوردستاني PKK المحظور في البلاد.

وذكر البيان، أنه تم اليوم إطلاق سراح الراهب السرياني الأرثوذكسي بيليجان، على أن تتم محاكمته طليقا، مرجحاً أنه قد تم دفع كفالة مالية جراء إخلاء سبيله.