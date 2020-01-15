Posted on by

تركيا تحاكم راهباً سريانياً بتهمة التعاون مع PKK

تركيا تحاكم راهباً سريانياً بتهمة التعاون مع PKK

كشفت مصادر حقوقية، إن السلطات التركية اعتقلت راهباً سريانياً بتهمة التعاون مع حزب العمال الكوردستاني PKK، لتبدأ اليوم الثلاثاء محاكمته طليقاً.

وقال المرصد الآشوري لحقوق الإنسان في بيان اليوم،  إن السلطات التركية اعتقلت الأب الربان (احو بيليجان)، رئيس دير مار يعقوب السروجي للسريان الأرثوذكس في قرية بادبية (بولاية ماردين في كوردستان تركيا) يوم الخميس الفائت المصادف 9 كانون الثاني / يناير 2020، بتهمة التعاون مع حزب العمال الكوردستاني PKK المحظور في البلاد.

وذكر البيان، أنه تم اليوم إطلاق سراح الراهب السرياني الأرثوذكسي بيليجان، على أن تتم محاكمته طليقا، مرجحاً أنه قد تم دفع كفالة مالية جراء إخلاء سبيله.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close