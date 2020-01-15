حرق جامعة الكوت لاتمت في أي مطلب لتحسين اوضاع المتظاهرين،

نعيم الهاشمي الخفاجي

(الجماهير لا تعرف سوى العواطف فهي اما تقبل أو ترفض الأفكار وبتعصب، الجمهور لايشك لحظة واحدة فيما يعتقده الحقيقة أو الخطأ،هذه الحقيقة لديها تسبب كوارث، الجماهير تتأثر بسرعة من اي مقترح، أن خلق الأساطير التي تنشر بين الجماهير تستخدم لتصديق الحادثة ولتشويه الأطراف الأخرى أو لتضخيم الحدث) مختطفات من اقول المفكﻻ جوستان لوبون من كتاب سايكلوجيا الجماهير، هذه الاقوال تنطبق بشكل تام على ما يجري في الوسط والجنوب الشيعي العراقي حيث نلاحظ شياطين الجن والإنس تكتب ليل نهار لخداع عامة الجماهير البسيطة لتمرير أجندات معينة وللاسف يجدون آلاف بمن يدعون المعرفة والثقافة ينساقون معهم ويصبحون مطايا لتنفيذ المخططات الشيطانية بدون وعي ومعرفة، ما يحدث من عدم استقرار وصراعات بينية واغتيال وقتل للاسف تتم من خلال تدخلات جهات دولية محترفة في مجال اضطهاد واستعمار واستحمار شعوب أخرى لسرقة ثرواتها والسيطرة على مقدراتها.

لننظر لعمليات الحرق الممنهج والذي بات يستهدف الجامعات والمعاهد ومنع الطلاب والاساتذة من الدوام هذه الافعال الشريرة ليست من افكار حسوني النظيف الذي قطع جسر الناصرية ولواء ركن قائد القوات الامنية يتوسل في حمودي النظيف لكي يقبل بفتح الجسر، احراق جامعات كربلاء وبابل والكوت لم تكن تصرف فردي، بل ان هناك رؤوس خاوية باتت تحرض من اجل منع الدراسة ويفترض بكل كاتب وطني وخاصة اذا كان ذو خلفية يسارية اشتراكية يكون اول المطالبين في اعادة عودة فتح الجامعات والمعاهد والمدارس للتدريس، دول خاضت حروب اهلية لكن التدريس لم يتوقف، في عام 2005 و2006 بقمة الهجمات الارهابية المدارس والجامعات كانت مفتحة ابوابها رغم التفجيرات الارهابية التي تستهدف الطلاب والاساتذة، اقول هل حرق جامعة الكوت هي مطلب لتحسين اوضاع المواطن العراقي، التظاهر حق للجميع، لكن ينبغي ان تكون ضوابط تحدد حق المتظاهر على الدولة والمجتمع وحق المجتمع والدولة على المتظاهر، لماذا انفرد متظاهروا شيعة العراق السلمين في قطع الطرقات ومنع الدوائر والمدارس والجامعات من الدوام، تصوروا شاب صغير اسمه حسوني النظيف من اهالي الناصرية قاطع جسر ولواء ركن يتوسل بهذا الشاب حسوني النظيف ويقسم عليه في اغلظ الايمان لكي يسمح حسوني النظيف للمواطنين بعبور الجسر، هل هذا التصرف مطلب لانهاء المحاصصة والفساد؟ غلق الجامعات فعلتها طالبان، فهل اصبح عند شيعة العراق نسخة طالبانية بين ابنائهم، قادة المتظاهرين مسؤولين في احترام المجتمع والشعب والدولة، نفسه قدوتنا الامام علي ع قال لابد ان تكون هناك حكومة، سواء كانت الحاكم بر ام فاجر، التظاهر حق، توجد ساحة عامة في كل مدينة وليذهب اليها المتظاهرون وليتظاهروا هذا حقهم لكن تشكيل افواج لمكافحة دوام المدارس بالقليل حالة غير حضارية، البحث عن الحلول لايتم من خلال الحرق وتعطيل الدوام وشل الحركة والاعتداء على القوات الامنية، قرأت مقال للدكتور محمد صالح الهاشمي وهو ابن عم لنا وتدريسي بجامعة واسط تبرأ من الاشخاص الذين حرقوا في جامعة واسط، كيف وصلت الحالة عدم السيطرة على تصرفات الحرق…..الخ، بمعلوماتي السفارة .. هي اكبر سفارة بالعالم وشهريا تدرب ٤٠٠٠ شاب وشابة عراقية ويرسلوهم في دورات خارج العراق بل هناك تقرير للامن الوطني وجود ١٢٤٠٠٠ الف شخص عراقي تم منحهم كرين كارت في …… حصة واسط ٩٠٠٠ شخص لديهم كرين كارت، اقول لابن عمي الدكتور محمد صالح الهاشمي اكيد معكم بعض الشاب من ال ٩٠٠٠ صاحب الكرين كارت، معلوماتي من دكتور من التيار الصدري يعمل في الدولة العراقية وهو معروف بالنزاهة هو من نقل لي هذا التقرير، اقسم بالله قريبا سوف تحكم شيعة العراق السفارات، الذي اغتال امر لواء حشد شعبي في هذه المدينة او قائد في سرايا السلام هنا وهناك والقول ان فلان فصيل اغتال هذا وذلك هذه كذبة ايها الناس انصار السفارات هم من ينفذون ذلك، انا بقرارة نفسي افهم ان مايجري صراعات دولية في ايادي عراقية من خلال استغلال مطالب الناس الحقة والعادلة لكن يا اخوتي راجعوا انفسكم وفكروا جيدا والله القضية اكبر من خلافاتكم الحزبية الجانية انها تستهدفكم جميعا، انا لاتربطني اي مصلحة مع اي حزب او تجمع بقدر ما يربطني معكم رابط الايمان وموالاة ال البيت ع ايها الاخوة الكرام دعوا خلافاتكم ووحدوا صفوفكم ولاتعتقدون التك تكيون يبنون لكم دولة هادئة يجلبون لكم الامن والاستقرار، اللهم احفظ لنا كل ابنائنا من متظاهرين ومن التك تك ومن عامة الناس من شر مايخطط له الطامعون بثرواتنا.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.