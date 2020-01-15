د.اياد علاوي يحذر من تكرار السيناريو السوري في العراق

حذر زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي من تكرار السيناريو السوري في العراق، موضحاً ان قرار جلاء القوات الاجنبية من العراق ليس من صلاحيات حكومة تصريف الاعمال.

واضاف الدكتور علاوي في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، “كان على البرلمان محاسبة الحكومة ومراقبة اليات تطبيق قواعد الاشتباك العسكري من حيث طريقة وتوقيتات الاشتباك، ونوعية الاسلحة المستخدمة، على ان يكون العراق كدولة دعت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمساعدته في حربه ضد داعش وهي صاحبة القرار وليس غيرها، ولضمان ان لا يكون ساحة مفتوحة امام القوى الاقليمية والدولية”.

وابدى الدكتور علاوي استغرابه من تجاهل تلك الامور موضحاً ان هذا التجاهل جعل العراق اسيراً للوجود الدولي والاقليمي.

وتساءل سيادته “لماذا بقي العراق يراوح بين البندين السادس والسابع من ميثاق الامم المتحدة وتدفق اكثر من ٩٠٪ من امواله عبر مصرف في نيويورك بحسب قرار مجلس الامن، فمن هم المسؤولون عن ذلك، ومن الذي سيتحمل تداعياته، واين دور القوى الحاكمة من ذلك، ولماذا تتعالى اصواتها بالرفض بعد ان اوقعت العراق في مياه هذا المستنقع الآسن”.

المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية

15 كانون الثاني 2020