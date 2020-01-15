رئيس كردستان وبرلمان الإقليم يردان على تصريح حسن نصر الله

رد رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني وبرلمان الاقليم، على الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله لتحدثه بسوء عن الرئيس مسعود بارزاني وقوات البيشمركة.

وجاء في بيان رئيس إقليم كردستان: “تحدث السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني، في كلمة له وبعيداً عن الأساليب والأعراف السياسية، بما لا يليق بالرئيس مسعود البارزاني وتضحيات وبطولات البيشمركة”.وأضاف أنه “من المؤسف أن يغفل شخص كالسيد نصر الله الدور التاريخي للرئيس البارزاني في مقارعة الأنظمة الدكتاتورية ودوره الميداني في هزيمة داعش، ليؤذي مشاعر شعب كردستان بهذه الطريقة”.

وأشار البيان إلى أن “الرئيس البارزاني كرس كل حياته لمواجهة الظلم والظالمين ولتحرير شعبه، وخلال معارك التصدي لداعش رافق بصفته قائد قوات البيشمركة، مباشرة وميدانياً إلى خنادق الحرب، وكان له دور بطولي جعل كل شعب كردستان والكثير من زعماء العالم يشهدون على شجاعة البيشمركة وفخامة الرئيس”.واوضح أن “شعب كردستان ممتن دوماً لمساعدات الأصدقاء ويشكر كل الذين ساعدوا إقليم كردستان في حرب داعش، وينظر بتقدير إلى مساندتهم ولن ينساها”.

وتابع البيان “لقد واجه شعب كردستان والبيشمركة منذ أكثر من قرن أكبر وأشرس هجمة إبادة، وحافظوا خلال حرب داعش على إقليم كردستان وشاركوا في حماية وتحرير الكثير من مناطق العراق، واليوم يرون أن الحفاظ على السلم والتعايش والتصدي للإرهاب يأتي في مقدمة أهدافهم، في وقت تدعونا ظروف المنطقة لنعمل جميعاً على التهدئة وإعادة الاستقرار”.

وفي سياق متصل، رد برلمان كردستان على تصريحات نصر الله، مؤكداً أنه “لا نقبل لأي شخص أو جهة أن تتطاول على قوات البيشمركة والرموز الكردستانية”.

وجاء في بيان البرلمان أنه “نحن في برلمان كردستان نرفض رفضاً قاطعاً تصريحات أمين عام حزب الله اللبناني، والذي هاجم في كلمة له الرئيس البارزاني وقوات البيشمركة التي تعتبر رمزاً للصمود والمقاومة ضد تنظيم داعش”.وأضاف أن “قوات البيشمركة التي حطمت بدمائها أسطورة داعش وحاربتها في الميادين دفاعاً عن العالم بأكمله سطرت أقوى ملاحم البطولة”.

وتابع: “للأسف فإن مسؤولي حزب حسن نصر الله كانوا من المشاركين في الهجوم الجائر واللاشرعي على إقليم كردستان عام 2017”.

وشدد البيان على أنه “نحن كممثلين لإقليم كردستان أوفياء لكل شخص وأي جهة قدمت لنا المساعدة في أي يوم كان، لكننا في الوقت نفسه لا نقبل لأي شخص أو جهة أن تتطاول على قوات البيشمركة والرموز الكردستانية”.

يذكر أن أمين عام حزب الله اللبناني ألقى مساء أمس كلمة هاجم فيها الرئيس مسعود بارزاني وزعم أن الرئيس بارزاني انتابه الخوف عند هجوم داعش، لأن خطر داعش كان على الأبواب.

وزعم حسن نصر الله أن إقليم كردستان مدين لقاسم سليماني لأنه أبعد ذلك الخطر عن أرض الإقليم.