صحة الكرخ / تنظم ورشة علمية حول كيفية استخدام مواد التطهير و التعقيم في صالات العمليات والاماكن ذات الخطورة العالية

نظمت دائرة صحة بغداد الكرخ شعبة السيطرة على التلوث و بالتعاون مع شركة (MPC turkuaz) التركية ورشة عمل علمية حول التعقيم المركزي و كيفية استخدام مواد التطهير و التعقيم و ورق التغليف للسيتات الجراحية في صالات العمليات و الاماكن ذات الخطورة العالية بحضور مسؤولي وحدات السيطرة على التلوث في المؤسسات الصحية كافة (المستشفيات و مراكز الاسنان التخصصية) و مسؤولي وحدات التعقيم المركزي في المستشفيات

و قام بالقاء المحاضرة ممثل شركة (MPC turkuaz) التركية الاستاذ (يشار محمد سعيد) و قام باجراء شرح تفصيلي عن اسباب العدوى و مسبباتها و الناتجة بسبب بعض الكائنات الحية مثل ( البكتيريا ، الفايروسات ، الطفيليات ، الفطريات) و تخللت المحاضرة عرض فديو توضيحي عن اليات التعقيم القياسية في صالات العمليات و وحدات التعقيم المركزي حيث يتم التعقيم من خلال المرور بمراحل ( التنظيف ، التطهير ، التعقيم ) حيث يتم تطهير و تعقيم كافة الانشطة المتعلقة بعمليات التعقيم و اعادة استخدام الاجهزة الطبية و الادوية الجراحية و المعدات من اجل الاجراءات التشخيصية و الجراحية الخاصة برعاية المريض و اتم خلال المحاضرة الاستماع الى المداخلات و الاسئلة بين جميع المشاركين

و اضاف سعيد ان شركة (MPC turkuaz) تعتبر من الشركات الرائدة في مجال تصنيع المطهرات و المعقمات و المواد الطبية التي تلائم الاستخدام في جميع المؤسسات الصحية و المستشفيات بكافة اقسامها (صالات العمليات الجراحية ، غرف العناية المركزة ، ردهات الحروق ، الطوارىء ، ردهات المرضى ، المختبرات ، العيادات الطبية الاستشارية) و تتميز الشركة بخبرة كوادرها العلمية و العملية الواسعة في اقسام الانتاج و البحث و التطوير الخاص بها .