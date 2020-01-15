عالية نصيف: التظاهرات المليونية ستعبر للعالم عن إرادة الشعب في الحرية والاستقلال الحقيقي ورفض الوصاية الأجنبية

أكدت النائبة عالية نصيف ان التظاهرات المليونية التي ستنطلق في الرابع والعشرين من الشهر الجاري للمطالبة برحيل القوات الأمريكية ستعبر للعالم عن إرادة الشعب العراقي في الحرية والاستقلال الحقيقي ورفض الوصاية الأجنبية التي كانت وماتزال كابوساً يجثم على صدور العراقيين .

وقالت في بيان اليوم :” ان التظاهرات المليونية التي ستنطلق في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ستقدم للعالم أجمل صورة لهذا الشعب الأبي الذي توحد اليوم للمطالبة بإنهاء تواجد قوات الإحتلال الأمريكي في الأراضي العراقية واستعادة سيادة البلد بشكل حقيقي بعد معاناة طويلة من الإرهاب الذي صنعته الإدارات الأمريكية المتعاقبة وزرعت تنظيماته الإجرامية في المدن العراقية واستمرت في دعمه وإمداده بالمال والسلاح وكان مصيره الهزيمة النكراء بفضل تضحيات مقاتلينا الأبطال والقادة الشجعان وعلى رأسهم الشهيد أبو مهدي المهندس الذي حتى باستشهاده رسالته باقية في قلوب هؤلاء الفتية الذين توحدوا تحت راية العراق”.

وبينت نصيف :” ان إرادة العراقيين أعظم وأقوى من أساطيل الإحتلال ومرتزقة أمريكا الذين لاشرف لهم ولا أخلاق ولا ضمير، هنيئاً لنا هذه المواقف البطولية التي عبرنا عنها بالأمس القريب في ساحات القتال وسنعبر عنها قريباً في مظاهراتنا الحاشدة، هنيئاً لشهدائنا الأبرار تضحياتهم العظيمة التي ستذكرها الأجيال، والخزي والعار والخيبة لأعداء الحياة “.