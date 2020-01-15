عبد المهدي: العراق قادر على تجاوز كل الصعوبات

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن العراق قادر على تجاوز كل الصعوبات، مبيناً أن علاقات العراق الخارجية في أفضل حالاتها.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي ان “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم، برئاسة عادل عبدالمهدي، وناقش المواضيع المعدة لجدول الأعمال واصدر عدداً من القرارات “.

وشدد عبد المهدي بحسب البيان، على ان “العراق قوي وقادر على تجاوز كل الظروف الصعبة والمعقدة ، وان علاقات العراق الخارجية في افضل حالاتها”، مؤكداً على “أهمية إحترام حقوق المواطنين والإستماع لآرائهم والعمل وفق الدستور والقانون لبسط سلطة الدولة”.

وأشار رئيس الوزراء، الى “تصميم الحكومة على منع بقاء السلاح خارج الدولة، وضرورة تواصل الجهود لمواجهة بقايا داعش واحباط محاولاتها لإستغلال الظروف”.