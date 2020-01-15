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عبد المهدي: علاقات العراق الخارجية في أفضل حالاتها

أكد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، امس الثلاثاء، أن علاقات العراق الخارجية في أفضل حالاتها، كما أن العراق قوي وقادر على تجاوز كل الظروف الصعبة والمعقدة، مشدداً على ضرورة منع بقاء السلاح خارج سيطرة الدولة.وجاء في بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء:

ان المجلس واصل جلسته بحضور المحافظين، حيث تحدث رئيس مجلس الوزراء عن التطورات التي يمر بها العراق والتحديات الصعبة التي يواجهها رغم ان الحكومة في وضع تسيير الأعمال ومجالس المحافظات تم حلها.

واكد عبدالمهدي ان “العراق قوي وقادر على تجاوز كل الظروف الصعبة والمعقدة، وان علاقات العراق الخارجية في افضل حالاتها”، مشددا على “اهمية احترام حقوق المواطنين والاستماع لآرائهم والعمل وفق الدستور والقانون لبسط سلطة الدولة”، مشيرا الى تصميم الحكومة على منع بقاء السلاح خارج الدولة، وضرورة تواصل الجهود لمواجهة بقايا داعش واحباط محاولاتها لاستغلال الظروف .

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