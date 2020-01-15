عبد المهدي ونظيره الكندي يبحثان أوضاع العراق والمنطقة

تلقى رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، جرى خلاله تداول تطورات الأحداث بالمنطقة وتجنب التصعيد، والعلاقات الثنائية والتعاون ضد الارهاب .

ووفق بيان المكتب الإعلامي لعبد المهدي، فقد أكد الأخير حرص العراق على تعزيز العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون ضد الارهاب .

أضاف البيان، أن عبد المهدي بيّن «موقف العراق وسعيه لإبعاد التوترات والنزاعات العسكرية عن المنطقة وتفادي خطرها وتركيز الجهود على محاربة داعش، إلى جانب قرار انسحاب القوات الأجنبية من العراق» .

من جانبه عبّر رئيس الحكومة الكندي عن تطلع بلاده لاستمرار التعاون الثنائي وتوحيد الجهود ضد الإرهاب، مؤكداً ضرورة وقف تداعيات الأزمة الحالية وإنهاء التوترات والعمل على التهدئة وعدم تعريض المنطقة والعالم لمخاطر الحرب، وفق البيان.