Posted on by

عبد المهدي يبحث مع مبعوث الحكومة الالمانية قرار انسحاب القوات الاجنبية

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، مبعوث الحكومة الالمانية قيليب اكرمان قرار انسحاب القوات الاجنبية من العراق.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي ان “رئيس مجلس الوزراء استقبل مبعوث الحكومة الالمانية المدير السياسي في وزارة الخارجية الالمانية فيليب اكرمان، بحضور السفير الالماني في بغداد اوله دييل”.

وأضاف أنه “جرى بحث العلاقات بين البلدين، وتطورات الاحداث في العراق والمنطقة وسبل التعاون لتحقيق التهدئة وخفض التوتر وإبعاد خطر الحرب عن المنطقة والعالم، وتبادل وجهات النظر حول رؤية العراق لمستقبل التعاون مع محيطه العربي والاقليمي والدولي بمايحفظ أمنه وسيادته الوطنية”.

وأوضح البيان، أنه “تم بحث قرار العراق بانسحاب القوات الاجنبية، وحرصه على استمرار التعاون ضد الارهاب وتدريب القوات العراقية ومحاربة بقايا داعش”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close