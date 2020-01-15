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فتح امام فرصة تاريخية لرص الصفوف

مراد ساميImage preview
عانت حركة التحرير الفلسطيين فتح كث ًريا عىل مدار الس نوات القليةل املاضية، من
رصاعات داخلية وانشقاقات، سعت الفصائل املنافسة اىل تغذيهتا يف خطوة هتدف لوأ د
املرشوع الوطين الفتحاوي و قربه اىل ا لبد.
اليوم و مع انهتاء الاحتفاالت الشعبية اليت أ قامهتا فتح يف اذلكرى اخلامسة و امخلسني
لتأ سيسها و اليت شهدت اقباال جامهرياي ملحوظا , بدأ ت ا لصوات تتعاىل من املصلحني
داخل احلركة لرضورة توحيد الصف قبل فوات ا لوان , كنتيجة لتحذير عباس زيك عضو
اللجنة املركزية من حساس ية الوضع ,حيث قال يف لكمته اليت أ لقاها أ مام ا لنصار “اننا
اليوم نعيش أخطر املراحل اليت هتدف اىل تصفية القضية الفلسطينية، ومساعي لتطبيق
صفقة القرن، وهذا ما يرفضه اكفة أ بناء الشعب الفلسطيين، يف ادلاخل واخلارج، مؤكًدا
عىل رضورة مواهجة هذه املؤامرة، ابلوحدة الوطنية واملقاومة املرشوعة لشعبنا”. .
تدرك القيادات الفتحاوية اذا أ ن الفرتة القادم س تكون حامسة , ذلكل وجب فورا البدء يف
العمل اجلد ّي اذلي هيدف ملصاحلة ا لطراف املتنازعة داخل احلركة من اجل جتاوز هذه
الفرتة الضبابية القامتة و توحيد الصفوف و رصها الس تعادة ثقة املواطن الفلسطيين اذلي بدأ
يفقد ا لمل يف قدرة الطبقة الس ياس ية القامئة عىل حل مشألكه العالقة .
العديد من املراقبني حتدثوا عن فرصة ذهبية لقيادات فتح لرفع التحدايت خاصة و أ ن
احلاضنة الشعبية لفتح الزلت مؤمنة امياان وثيقا بقدرة احلركة عىل اخلروج من عنق الزجاج,
حيث لوحظ يف ا لايم القليةل املاضية انتشار هاش تاغ تغيري احلارض لبناء املس تقبل عىل
مواقع التواصل الاجامتعي بني املتخدمني املتعاطفني مع حركة التحرير الفلسطيين .
حركة فتح او معيدة النضال الفلسطيين جتد نفسها اليوم أ مام حتدي وجودي حقيقي ففي
ظل تواصل الرصاعات داخل أ روقهتا ، قد خترس احلركة ما تبقي من شعبيهتا سواء يف
قطاع غزة او يف الضفة الغربية و هو ما قد جيعل نتيجة الانتخاابت املقبةل حمسومة قبل
اواهنا , لهذا وجب عىل القيادة الفتحاوية ان تغلب صوت العقل قبل فوات الاوان .

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