كيف نتخلص من القوات الأجنبية ؟

د. فخري مشكور

لنفرض ان ايران لديها قوات داخل العراق

ونريد اخراجها:-

١- اول من ادخل قواته الى العراق امريكا وعليها ان تكون اول من يخرج

٢- امريكا هي التي احتلت العراق وتموضعت على حدود ايران فأصبحت ايران بين فكي كماشة امريكية ( شرقاً أفغانستان وغرباً العراق) إضافةً الى القواعد الامريكية في الخليج جنوباً

٣- اذا ارادت ايران ان تحمي نفسها من القوات الامريكية التي اقتربت منها ستراتيجياً فلابد لها من الدخول للعراق لأنها أصبحت مهددة من ناحية العراق

٤- نحن كعراقيين واجبنا ان نخرج قوات الطرفين من بلدنا ( اذا فرضنا وجود قوات إيرانية)

٥- اذا طالبنا بخروج كل القوات الأجنبية فهذا حقنا المشروع

٦- لأن ايران ليس لها قوات ضاربة ولا غير ضاربة ولا معسكرات ولا قواعد بينما امريكا لها كل هذا واكثر فيجب خروج القوات الامريكية اولاً لنقول لايران: اخرجنا عدوكم الذي يهددكم من بلادنا ولا نسمح لكم ولا لهم بأية قوات او قواعد

٧- اما ما يسمى بـ(الميليشيات المسلحة التابعة لايران) كما تصفها امريكا والخليج فالتعامل معهم يكون كالتالي :-

•كقوات مسلحة اذا خرجت امريكا لاداعي لبقاء سلاحها ويجب تسليمه للدولة او التحاقهم بالقوات المسلحة الرسمية

•كأفراد فهم عراقيون لهم الحرية والحقوق التي يتمتع بها باقي العراقيين ويعتبر كل من يصفهم بانهم ذيول ايرانييين ذيلاً أمريكيا