بسم الله الرحمن الرحيم

(ماذا عن من كتبوا على السفارة..سليماني قائدي) كيف تخرجهم (امريكا وحدها المتفضلة على الشيعة)

سوف نتناول عدة محاور.. لتبيان حقائق.. بما يجري من احداث ولقاءات وغيرها.. وخطورتها:

المحور الاول:

– (اذا ايران تدخلت بالعراق لحماية نفسها) بحجة (دخول امريكا اليه عام 2003).. فعليه (لماذا لم تتدخل ايران بقطر والامارات والسعودية والكويت وتركيا وباكستان وكلها لديها قواعد امريكية؟؟ لماذا حصرا في العراق؟؟)..

ام لان العراق (دخل موسوعة غنيس للارقام القياسية بعدد الخونة والعملاء (الذيول).. )!!!

– اذا تريد اخراج قوات التحالف الامريكي من العراق.. (فعليه نسال).. (ماذا عن من كتبوا على جدار السفارة الامريكية ببغداد.. “سليماني قائدي”) وسليماني قائد بالحرس الثوري الايراني؟؟ كيف سوف تخرج هؤلاء الخونة مخالب ايران ؟ علما (لو امريكا لديها ذيول من مليشيات واحزاب.. تجهر بالولاء لها، لما احتاجت لارسال قواتها لمواجهة التغول الايراني مثلما تواجه الارهاب الداعشي).. علما امريكا لا تجند المليشيات، بل دورها بالعراق هو (تدريب الجيش العراقي، مواجهة الارهاب وعلى راسه داعش، ومواجهة التغول الايراني وذيول ايران بالعراق)..

– ماذا عن 100 الف من الحرس الثوري الايراني بالعراق باعتراف حسين سلامي قائد الحرس الثوري (بان لدى ايران 100 الف من الحرس الثوري بالعراق) يعني (مليشة الحشد الايراني الولاء عراقي التمويل)؟؟

– هل الخيانة مشروعه وهل التخابر مع الجهات الاجنبية مشروعه؟؟ هل نعتبر من يوالي دولة اجنبية ونظام اجنبي ويبايع حاكم اجنبي اقليمي.. كالولائيين (مواطنين احرار)؟؟ فاكبر مصيبة ان تصبح الخيانة وجهة نظر

–

عجبا.. امريكا بمفردها حررتنا من موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة عام 2003.. ولم يشاركها احد.. ليكون جزاتها..

نكران جميلها وعض اليد التي مدت لها.. (ولكن عجبا جعلتم سليماني وايران بمثابة الله بالارض.. بدعوى انهم دعمونا ضد داعش.. في وقت هزيمة داعش جرت بظل تحالف دولي ومحلي.. البشمركة ، قوات الجيش العراقي، قوات مكافحة الارهاب، المتطوعين الشيعة العرب ) هذا من الجانب العراقي..

(وروسيا من الجانب الاخر)..

ولا ننسى 27 الف شهيد شيعي عربي سقطوا بالقتال ضد داعش ومقابرهم بالنجف.. فهذه دماء عراقية وليس ايرانية.. (وسليماني

ابو السلفيات الذي ياخذ سلفيات.. ).. وقبره الامريكان..

فلماذا تسرقون جهود العراقيين والامريكان وتنسبونها لايران؟ علما السنيد من حزب الدعوة نفسه اعترف (بان المقاتلين الشيعة بالارض، والامريكان بطائراتهم

بالسماء) وراء هزيمة داعش.. ولم يقل ايران ولا ربعه..

نقطة راس سطر.

–

من لا يستفاد من تجاربه احمق.. (فالم تخرج القوات الامريكية عام 2003).. فماذا جرى.. تسلم البلد الفاسدين.. وسقط البلد ثلثه بيد

داعش عام 2014.. واليوم الوضع اخطر.. خروج القوات الامريكية غير متفق عليه من الاكراد والسنة.. وغالبية الشيعة العرب.. فوسط وجنوب منطقة العراق منتفض ضد النظام الفاسد الحاكم بالخضراء.. ونظام سياسي جاء بعملية انتخابية فاسدة ومزورة.. بظل مقاطعة معظم الشيعة العرب

خاصة والعراقيين عامة لانتخابات 2018..

–

امريكا دخلت للعراق واسقطت موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب شيعة العراق عام 2003.. وليس فقط حكم صدام والبعث و حكم الاقلية

السنية.. ودعمت امريكا الديمقراطية الانتخابية.. ودعمتنا ضد المليشيات وداعش والقاعدة.. القادمة من سوريا الاسد باعتراف المالكي الذي اتهم سوريا الاسد بدعم الارهاب منذ 2003 والايام الدامية ببغداد. .(وسوريا الاسد حليف ايران.).. فلا يمكن بالمحصلة المقارنة بين ايران

حليفة الارهاب وبين امريكا محررت العراق من طغيان صدام ..

المحور الثاني:

الذكاء كسب امريكا.. والغباء استعداءها.. فمن يعادي امريكا.. (يجعل للعراق عدو رهيب)

ورباط السالفة.. (تصرحي لصباح العكيلي) نائب في كتلة سائرون الصدرية.. الذي صرح (بان اتفاقية الصين هي صفعة لامريكا)؟؟ فهل هذا تصريح سياسي لو خرطي..

على شنو تريدون (اغضاب امريكا) او (صفعة ضد امريكا) اي غباء هذا.. (امريكا ميزانيتها السنوية 22 ترليون دولار.. وثاني

دولة اليابان ترليون وستمائة مليار دولار فقط).. تخيلوا الفرق..

وانت تتحدث عن تفاليس مقارنة بالامكانات الامريكية الجبارة..

ميزانية وزارة الدفاع الامريكية (750 مليار دولار) سنويا يا حباب..

السياسي هو من يعرف بالسياسية يكسب الدول الكبرى لا ان يعاديها .. فيجب ارضاء امريكا بالعقود وشركاتها الاعظم بالعالم والافضل.. اما ابعاد امريكا عن العراق بكل شيء .. هذا الغباء بعينه.. لانه يعني افقاد العراق قوة عالمية مؤثرة.. (حتى الصين لا تستطيع الاستغناء

عن امريكا والدولار الامريكي.. واكبر شريك تجاري للصين امريكا) بمئات المليارات الدولارات سنويا..

متى يكون للعراق وشيعته العرب قيادات واعية..

المحور الثالث:

من الخطورة ان تكون هناك مفاوضيات بين امريكا وايران.. (حول العراق)

فيجب طرد ايران من العراق .. من جذورها.. لذلك اتمنى ان لا تكون اي مفاوضات بين امريكا وايران.. الا بطرد ايران من العراق ويفضل من الشرق الاوسط جميعا ان شاء الله

قريبا ..

الشيعة العرب لن يكون لهم قائمة بوجود هيمنة ايرانية على العراق.. مثلما الشيعة لم يستطيعون التنفس بالعراق الابعد سقوط

حكم السنة على يد امريكا رعاها الله

المحور الثالث:

معوقات تشكيل (قيادة للتظاهرات).. بسبب (الشعارات الشمولية التي همشت هوية الشيعة العرب)

فهناك معوقات لتشكيل قيادة توحد (التظاهرات) وتختار ناطق باسمها .. عبر توحيد التنسيقيات.. ومرد ذلك يعود.. للشعارات الشمولية الخارج اطر (وسط و جنوب).. ونقصد الشعارات

الشمولية الوطنية في وقت.. نجد من يرفض (الهوية الجامعة لوسط وجنوب- الشيعة العرب).. انفسهم يعترفون بخصوصية كوردستان بقولهم الاكراد .. ويعترفون خصوصية المثلث الغربي بقولهم السنة العرب..

(

فلماذا وسط وجنوب العراق لا يراد ان يعترف بوجود هوية اكثريتها الشيعة العرب) ونؤكد (الشيعة العرب) وليس شيعة حاف..

وليس عرب حاف..

فجعل الشيعي العربي يتنكر لاصله وهويته الجامعة بوسط وجنوب (كشيعة عرب).. بين (سنة يريدون خداعهم باسم العروبة والعودة

لما قبل 2003).. وجحيمها.. وبين (ولائيين وصدريين) يريدون خداع الشيعة العرب باسم (التشيع) لربط العراق وشيعته العرب (بالفرس بايران).. وبين من يريد (طمس هوية الشيعة العرب بشعارات الوطنية والعراقية والوحدة الوطنية) وهي بضائع كاسدة يراد استمرار بيعها على عقول الشيعة

العرب..

ولا يقول لي احد ( لماذا تقول فرس؟؟ فاللغة الرسمية في ايران فارسية.. ورئيس الجمهورية في ايران حصرا فارسي).. وابو مهدي المهندس وهو ايراني الجنسية قتل مع

سليماني الايراني.. (يتكلم الفارسية وليس الاذارية ولا البلوشية ولا الكوردية) وهي لغات قوميات مضطهدة بايران..

نؤكد هويتنا كشيعة عرب هي الرادعة لايران وللسنة والبعثية جميعا

المحور الرابع:

اليس الاولى ان يحاسب (البرزاني).. فهو من اساء للاكراد.. بتصريح يتداوله (ذيول ايران)..

بدعوى (ان لولا سليماني لسقطت اربيل) في وقت (لم تسقط قطرة دم ايرانية بالدفاع عن كوردستان واربيل.. بل دماء الشعب الكوردي من دافعت عن كوردستان واربيل)..

ففي وقت نحي بيان حكومة كوردستان الاخير.. باسكات (ذيل ايران اللبناني حسن نصر الله).. ولكن نتمنى بيان اخر (يوضح حقيقة

تصريح البرزاني الذي يدعى فيه انه قال لولا سليماني الايراني.. لسقطت اربيل).. لان هذا البيان المنسوب للبرزاني انتقاص من شعب اقليم كوردستان..

ودماء ابناءه الطاهرة..

فمتى تخرج الاصوات الحرة بردع ايران وذيولها وزعامات طهران

.. ونرجو ان لا يكون هناك مكاييل مزدوجة.. (فتسكت الالسن بوجه خامنئي وايران.. ولكن ترتفع بوجه ذيولهم فقط بلبنان والعراق

المحور الخامس:

فتصريحان يتمسك بها الذيول.. (تصريح برزاني.. بخصوص سليماني ) وتصريح

اما بخصوص برزاني فذكرناه سابقا.. اما بخصوص (ترامب بدعوى ان اوباما وكلنتون وراء داعش).. في وقت ترامب لم يقل كلنتون واوباما اسسوا داعش بل قال (سياسات اوباما الضعيفة

وراء بروز داعش.. ) ومنها بالطبع (انسحاب قوات امريكا المبكر عام 2011) .. والذي يجب ان يلام عليه اعداء امريكا وذيولها القذرة بالعراق من الموالين لايران الذين ارادوا خروج القوات الامريكية وهيمنوا على العراق بمليشياتهم المسلحة القذرة..

ونحذر من خروج امريكا من العراق لانه سينتج لنا (ماعش وشاعث.. ) من كل الاطياف والطوائف.. كما خرجت داعش بعد انسحاب امريكا نتيجة فشل سياسيي شيعة الكراسي الموالي لايران من ملئ الفراغ بعد 2011.. ومرة اخرى (ادعو الاكراد للطلب من البرزاني توضيح عن قول منسوب له ..

بانه قال لولا سليماني لسقطت اربيل).. ..

المحور السادس:

نتحدى ذيول ايران (جعل وسط وجنوب العراق) مثل (نهوض اقليم كوردستان)..

فذيول ايران.. حثالات.. يمشون وراء ايران كالنعل للنعل.. ومصيرهم الزوال شئنا ام ابينا.. ويساقطون كاوراق الخريف داخل الحواضن الشيعية العربية نفسها

لو كان براس حسن نصر الله اللبناني والذيل الايراني الاخر هادي ال عامري .. واللبناني الاصل مقتدى الصدر.. (لو كان براسهم خير.. كان جعلوا جنوب لبنان ووسط وجنوب العراق) على الاقل مثل (كوردستان باعمارها ونهوضها). .. ونقول لحثالات

ايران بالعراق لو كان بيكم خير لجعلتم وسط وجنوب العراق مثل دبي وكوريا الجنوبية.. وانتم جاءتكم ميزانيات انفجارية.. سرقتموها فسادا.. لانكم فاسدين.. حسبي الله ونعم الوكيل على راسكم يا عملاء ايران

..

(المقاومة الاسلامية العالمية) .. معرف يكمن فيه مخاطر مرعبة..

بل هي اللبنة الاولى (لداعش الشيعية).. على مستوى المنطقة.. على خطى (الجبهة الاسلامية العالمية ضد اليهود والنصارى) التي اعلنها اسامة بن لادن.. ضد (امريكا وال

سعود والصليبيين واليهود).. باجتماع جماعات مسلحة خاصة (الجهاد الاسلامية مع اموال اثرياء المسلمين).. بافغانستان.. وطبعا سوف يطلق على جماعة المقاومة الاسلامية العالمية الذين اجتمعوا (بقم الايرانية).. (مقاومين) .. في حين اطلق على (الجبهة الاسلامية العالمية)

مجاهدين.. وهؤلاء سوف يذهبون اي المقاومة الاسلامية العالمية (داعش الشيعة) الى المناطق الرخوة بالشرق الاوسط وخاصة (العراق وسوريا ولبنان واليمن)..

ويؤكد ذلك بيان من (كتائب حزب الله) بدعوى فتح باب التسجيل لاستقبال المتطوعين لتنفيذ (عمليات استشهادية) اي انتحارية.. ضد من اطلقوا عليهم (القوات الاجنبية الصليبية

الغازية).. وصرح بذلك المسؤول الامني للكتائب (ابو علي العسكري) في بيان مقتضب تابعة “ناس” في 3 كانون الثاني 2020..

ومضة:

.. اخضاع الخصم بدون ان تشتبك معه.. وتحصل على نتائج الحروب بدون حروب

………………………

واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما

ان هذا واخير

يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية

مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي

والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

…………………….

سجاد تقي كاظم