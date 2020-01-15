نائب: الاتفاقية مع الصين صفعة قوية لأميركا ولا تحتاج إلى تصويت البرلمان

رأى النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الثلاثاء، أن العقود والاتفاقيات التي وقعها العراق مع شركات صينية تمثل “صفعة قوية” للولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أنها لا تحتاج إلى تصويت مجلس النواب عليها كي تكون سارية المفعول.

وقال العكيلي إن “الاتفاقيات التي عقدها العراق مع شركات اقتصادية واستثمارية صينية سبق لها وأن قدمت عروضاً تنافسية إلى العراق في عدد من المشاريع والقطاعات هي عروض جيدة جداً وهناك موافقة حكومية عليها”.

وأشار إلى أن “تلك العقود والاتفاقيات مع الشركات لا ترتقي لمستوى اتفاقيات استراتيجية كي تحتاج لمصادقة أو تصويت مجلس النواب عليها، بل هي مشابهة للعديد من العقود التي توقعها الوزارات مع شركات أجنبية في مجالات عديدة”.

وأضاف، أن “تلك العقود والاتفاقيات مع شركات صينية رصينة تمثل مرحلة جديدة من مراحل النهوض بالاقتصاد العراقي وتحريره من سيطرة الولايات المتحدة على اعتبار أن الشركات الصينية لديها مصداقية أكثر من الأميركان”، معتبراً أن “تلك العقود بمجملها تمثل صفعة قوية لأميركا”.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله حذر، اليوم الثلاثاء، من تنفيذ الاتفاقية الإطارية بين العراق والصين لكونها تعد “باطلة” ولم يصادق عليها مجلس النواب، معتبراً أن عدم تمريرها على البرلمان “مخالفة دستورية” واضحة من قبل السلطة التنفيذية.