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اعتقال متهمين في الموصل يقومان بابتزاز وتهديد المواطنين عبر “صفحة وهمية”

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، اعتقال متهمين في الجانب الأيسر لمدينة الموصل يقومان بابتزاز وتهديد المواطنين عبر “صفحة وهمية” على موقع الفيس بوك.

وقالت الوزارة، إن “فوج طوارئ الشرطة الأول التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على تعاون المواطنين، ألقى القبض في منطقة المجموعة الثقافة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، على متهمين يقومان بابتزاز وتهديد المواطنين عن طريق صفحة وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) مقابل الحصول على مبالغ مالية”.

وأضافت الوزارة في بيان أنه “ضُبط بحوزتهما جهاز الموبايل الذي يؤيد التهم المنسوبة اليهما”.

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