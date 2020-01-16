الآيزيديون يستغربون من “صمت الحكومة” تجاه عمليات استهداف قضاء سنجار

أعرب ممثل الكوتا الآيزيدية في مجلس النواب صائب خدر نايف، الأربعاء، عن استغرابه من “صمت الحكومة” تجاه عمليات استهداف قضاء سنجار المتكررة، مؤكدا أن ليس لدى الحكومة أي آليات جدية لحسم ملف هذا القضاء المنكوب.

وقال نايف في بيان إن “طائرات مجهولة كما وصفتها خلية الاعلام الامني العراقية اليوم اسهدفت احدى المجمعات الأيزيدية (مجمع حطين ) الواقع في ناحية الشمال في قضاء سنجار وهذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها استهداف قضاء سنجار من قبل طائرات لايتم الافصاح عنها رسمياً من قبل الجهات العراقية المختصة وقد ادى هذا العمل المنتهك للأجواء الوطنية والسيادة العراقية الى حدوث خسائر في الأرواح واستشهاد الأبرياء من الايزيدية ناهيك عن حالة الهلع والخوف التي حدثت بين الأهالي”.

وأضاف، أن “السيادة العراقية التي تتحدث بها القوى السياسية والحكومة العراقية لا تتجزء، فسنجار أرض عراقية ومايحدث عليها اليوم يشابه ماحدث من عمليات استهداف وخرق للسيادة في مناطق عراقية اخرى فالنفس والارض العراقية واحدة ولايمكن ان يتم التمييز بين شهداء الوطن واراضيه ايضاً”.

وتابع، “ندين ونستنكر هذا العمل العدواني ونستغرب ايضاً صمت الحكومة اللامبرر من هذه العمليات التي تستهدف قضاء سنجار بين فترة واخرى وعدم الاعلان عن تفاصيل هذه العمليات بشكل واضح ورسمي على الرغم من كوننا فاتحنا الحكومة والجهات المعنية رسمياً وشفاهياً واعلامياً بضرورة حسم موضوع سنجار والملفات العالقة بهذا القضاء وانهاء التدخلات الدولية والإقليمية على هذه الارض والعمل على ابعادها عن النزاعات المحلية لما اصابها من جرائم وتدمير لبنيتها التحتية ولكننا لم نرى اي استجابة او اهتمام لملف سنجار من قبل الحكومة ولا يوجد لديها أي آليات جدية لحسم ملف هذا القضاء المنكوب”.

وأشار الى أن “استمرار هذه الاعمال والتصرفات العسكرية وعمليات القصف يمثل انتهاك للسيادة العراقية ويخلق حالة من الفوضى في القضاء ويعيق الجهود لأستقراره وعودة النازحين اليه وتوفير البيئة الآمنة والمستقرة للايزيديين في سنجار، خاصة وان المؤسسات الحكومية تدعو دائماً وفي اكثر من مناسبة لجهودها في اعادة النازحين وان عدم وضع حد لهذه الانتهاكات يعيق عملياً من هذه الجهود”.

وتابع، “من جانبنا سوف نتخذ كافة الإجراءات البرلمانية والقانونية اللازمة مجدداً لمحاولة انهاء مايحدث من استهداف وانتهاكات وصراعات واختلافات إقليمية ومحلية على سنجار بشكل متكرر”.

يشار الى أن وسائل اعلام أفادت، اليوم الاربعاء، بأن قصفا تركيا استهدف مقرا عسكريا في سنجار غرب محافظة نينوى.