التربية تحدد العطلة الربيعية في بغداد والبصرة

حددت وزارة التربية منتصف شباط المقبل موعداً لبدء العطلة الربيعية للعام الدراسي الحالي، بعد انتهاء امتحانات نصف السنة والكورس الاول.

وقالت المديرية العامة للتقويم والامتحانات في الوزارة ببيان ان الوزارة “حددت يوم الاحد 16 من شباط المقبل موعداً لبدء العطلة الربيعية للعام الدراسي الحالي بعد انتهاء امتحانات نصف السنة والكورس الاول”.واضافت “تشمل هذه العطلة بحسب كتاب الوزارة مديريات التربية في محافظة بغداد (تربية الرصافة الاولى، والرصافة الثانية، والرصافة الثالثة، تربية الكرخ الاولى، والكرخ الثانية، والكرخ الثالثة)، بالاضافة الى مديرية تربية محافظة البصرة”.وجاء بيان الوزارة في وقت ما تزال مدارس في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب مضربة عن الدوام.