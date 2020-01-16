الحشد الشعبي يعلن مقتل أحد قادته

أعلن الحشد الشعبي، الاربعاء، مقتل القيادي باللواء 14 “ابو اشتر”، اثر حادث سير اثناء اداء الواجب.

وقال موقع الحشد في بيان اليوم، (15 كانون الثاني 2020)، ان “اللواء 14 بالحشد الشعبي، ينعى المجاهد الكبير القيادي باللواء خلف دبوس الموسوي (ابو اشتر) الذي استشهد اثر حادث سير مؤسف اثناء اداء الواجب”.

وأضاف البيان، ان (ابو اشتر) “امضى حياته في الجهاد في سبيل الله حيث سجلت له ميادين القتال مقارعة إرهاب تنظيم القاعدة وبعد ذلك عصابات داعش الإرهابية قبل ان يختمها هذا اليوم بالعاقبة الحسنة وهي الشهادة اثناء تأدية الواجب”.

وتابع، انه “وبهذه المناسبة يعزي اللواء 14 جميع المجاهدين والشعب العراقي بفقد القائد المجاهد السيد( ابو اشتر) سائلين المولى عز وجل ان يسكنه فسيح جناته، وسوف ينطلق التشييع الرسمي لجثمانه الطاهر من جامع الزوية في منطقة الكرادة في تمام الساعة التاسعة صباحا”.