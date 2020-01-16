الحكيم: نحن مع سياسة التهدئة في المنطقة وحرية الملاحة بالخليج

اكد وزير الخارجية محمد الحكيم، الاربعاء، ان العراق مع سياسة التهدئة في المنطقة وحرية الملاحة بالخليج، فيما اشار الى انه اتفق مع الجانب القطري على تخفيف حدة التوتر في المنطقة.

وقال الحكيم في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ان “العراق يؤكد رفضه وادانته للهجمات داخل اراضيه ويعدها خرقا لسيادته”، مبينا “اننا ركزنا مع وزير الخارجية القطري ان لا يكون العراق ساحة للمعارك بين اي طرف”.

واضاف “اتفقنا مع الجانب القطري على تخفيف حدة التوتر في المنطقة”، مشيرا الى “اننا مع سياسة التهدئة في المنطقة وحرية الملاحة بالخليج على ان تكون الدول المطلة على الخليج صاحبة القرار وهي ايضا كانت مستمرة في ادارة شؤون الملاحة وحرية الملاحة في هذه المنطقة”.

وتابع الحكيم ان “وزير الخارجية القطري اعطانا نبذة مختصرة عن الجهود التي قامت بها بلاده بين ايران والولايات المتحدة، واعطانا نبذه مختصرة عن المباحثات التي جرت بين الطرفين والاتصالات”، موضحا “اننا اكدنا على احترام سيادة العراق من جميع الاطراف”.

واكد ان “العراق يرفض ويستنكر الهجمات التي طالت اهدافا داخل اراضيه لما تمثله من خرق فاضح لسيادة العراق وخرق لاحكام القانون الدولي”.

ووصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الاربعاء، إلى بغداد، في زيارة لبحث آخر التطورات في المنطقة.