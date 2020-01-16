Posted on by

الذهبي: مخطط اعلامي امريكي من اجل الغاء اتفاقية الصين

نقلأ عن صفحة الاعلامي والمحلل السياسي “فلاح الذهبي” ان هناك مخطط اعلامي امريكي من اجل الغاء اتفاقية الصين والعراق

ذكرالذهبي وفي تغريدة على حسابة في تويتر ان “هناك مخطط اعلامي امريكي يستهدف الاتفاقية بين الصين والعراق ومن ابرز المؤسسات المشاركة في هذا المشروع مؤسسة

الـ “MPN” وعدد من الؤسسات الاعلامية”

واشار الذهبي الى ان ” القيام برفض الاتفاقية يكون عن طريق تاجيج الشارع العراقي واستغلال مطالب المتظاهرين وجعل اهم مطالبهم الغاء هذه الاتفاقية ”

https://twitter.com/f_althahabi22/status/1217431905936855041/photo/1

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close