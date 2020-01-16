الذهبي: مخطط اعلامي امريكي من اجل الغاء اتفاقية الصين

نقلأ عن صفحة الاعلامي والمحلل السياسي “فلاح الذهبي” ان هناك مخطط اعلامي امريكي من اجل الغاء اتفاقية الصين والعراق

ذكرالذهبي وفي تغريدة على حسابة في تويتر ان “هناك مخطط اعلامي امريكي يستهدف الاتفاقية بين الصين والعراق ومن ابرز المؤسسات المشاركة في هذا المشروع مؤسسة

الـ “MPN” وعدد من الؤسسات الاعلامية”

واشار الذهبي الى ان ” القيام برفض الاتفاقية يكون عن طريق تاجيج الشارع العراقي واستغلال مطالب المتظاهرين وجعل اهم مطالبهم الغاء هذه الاتفاقية ”

https://twitter.com/f_althahabi22/status/1217431905936855041/photo/1