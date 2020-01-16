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الرئاسات الثلاث تؤكد أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وتلبية متطلبات الإصلاح

أكدت الرئاسات الثلاث، الأربعاء، على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وتلبية متطلبات الإصلاح.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية انه “خلال اجتماع الرئاسات الثلاث في قصر السلام مساء اليوم، اتفق المجتمعون على مواصلة مبدأ مراعاة مصالح العراق وأمنه السياسي والمالي في الموقف الوطني المتوازن من الأزمات الاقليمية والدولية المحيطة ب‍العراق وبما ينأى به عن الصراعات، والتأكيد على التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد”.

وأضاف أنه “تم التأكيد على أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وتلبية متطلبات الإصلاح في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية، بما يحفظ سيادة العراق وأمن العراقيين من تحديات الإرهاب حتى تحقيق النصر الناجز”.

وأوضح البيان، أن “الاجتماع ركز على ضرورة مراعاة الحرص على السيادة الوطنية وصونها من التدخلات الخارجية والحيلولة دون حصول التجاوزات على هذا الصعيد”.

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