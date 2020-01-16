الصدر يضرب “تهمتين” بـ”تغريدة” واحدة.. ويخاطب المتظاهرين: لا انتم خارجيون ولا نحن تبعيون

أرسل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، تطمينات إلى متظاهري الاحتجاجات الشعبية بخصوص الـ”المليونية” التي دعا إليها ضد “الاحتلال”، فيما وصف التظاهرتين بأنهما “نور من سراج واحد”.

وقال الصدر في تغريدة إن “التظاهرتين نوران من سراج واحد يوقدان من شجرة الاصلاح المباركة”.

واضاف الصدر: “ايها الشعب العراقي الاصيل ويا ايها الثوار الشجعان ضد الفساد، استمروا ونحن معكم فلا وطن مع الاحتلال ولاسيادة مع الفساد ولا امان مع الارهاب ولاحرية مع التشدد”.

وشدد الصدر على ان “تخسأ كل اصوات العنف ودعاة الخضوع فلا انتم خارجيون ولا نحن تبعيون بل نحن واياكم عراقيون ماحيينا”.

وكان عدد من الناشطين والمتظاهرين، قد عبروا عن تخوفات مرتبطة مع مليونية الصدر التي دعا اليها لاخراج “الاحتلال”، خصوصا بعد ان حصدت تأييد وانضمام قادة فصائل مسلحة اخرى، مثل الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي وامين عام حركة النجباء اكرم الكعبي وغيرهم.

ويأتي تركيز الصدر على جملة “لا انتم خارجيون ولانحن تبعيون”، بعد اتهامات طالت المتظاهرين بأنهم مدفوعون من “امريكا ودول خارجية”، في المقابل، حصد الصدر اتهامات بانه “يقترب من الجانب الايراني ومادعوته الى المليونية الاخيرة إلا تماشيا مع سياسة الفصائل المسلحة المختلفة”.