اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تستنكر الإعتداء على الإعلاميين من ال Mtv وقناة الجديد في بيروت

أعلن مكتب الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان عن إستنكارها الشديد للإعتداء الذي تعرض له الإعلاميين من قناة الجديد ووكالة رويترز أثناء قيامهما بواجبهم المهني بين جسر الكولا وكورنيش المزرعة وامام ثكنة اميل الحلو، والذي ادىّ الى سقوط جرحى، كما إستنكرت طريقة التعاطي المزدوج بين المتظاهرين والقوى الأمنية في بعض أماكن اإعتصام.

ومن جهتخ أكّد مفوّض الشرق الاوسط ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد وجوب إحترام القوانين الدولية المرعية الإجراء من قبل الأجهزة الأمنية لجهة التعامل بما يقتضيه القانون مع من يخرج عن مسار سلمية التحرك من أجل التعبير عن رأيه ولجم كل من يتطاول على الحقوق والممتلكات العامة. كما طالب وجوب تقييد الحراك الشعبي بالأطر الذي نادى بها لجهة سلمية التحرك لتحقيق المطالب الشعبية والمغلوب على أمرهم ومنع الطوابير التي قد تُخرج تحركهم عن إطتره وتضعهم في وضع خلل أمني في مواجهة مع القوى الأمنية المحقة في أخذ لإجراءات لضبط الشارع من التفلت.

اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تستنكر الإعتداء على الإعلاميين من تلفزيون ال (MTV )”الأم تي في” وقناة الجديد في بيروت