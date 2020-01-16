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الموصل .. اعتقال متهمين بابتزاز المواطنين عبر مواقع التواصل

الموصل .. اعتقال متهمين بابتزاز المواطنين عبر مواقع التواصل

ألقت القوات الامنية ، اليوم الاربعاء ، القبض على متهمين يقومان بابتزاز وتهديد المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي في الموصل (مركز نينوى).

وذكر بيان لوزارة الداخلية الاتحادية ، ان ” مفارز فوج طوارئ الشرطة الاول التابع لقيادة شرطة نينوى بالتعاون مع المواطنين القت القبض على متهمين في منطقة المجموعة الثقافية في الجانب الايسر لمدينة الموصل”.

مضيفاً ” كانا يقومان بابتزاز وتهديد المواطنين ، عن طريق صفحة وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) مقابل الحصول على مبالغ مالية “، مردفاً ” ضبطت بحوزتهما جهاز موبايل يؤيد التهم المنسوبة اليهما

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