النواب الأمريكي يحيل ملف عزل ترامب إلى الشيوخ

مرر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قرار بإرسال مادتين تتعلقان بعزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، مما يفتح الطريق أمام بدء محاكمته أمام مجلس الشيوخ.

ووافق مجلس النواب الذي تهيمن عليه أغلبية ديمقراطية على مشروع القرار بأغلبية 228 صوتاً مقابل 193 صوتاً.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي تكليف النائب آدم شيف الإشراف على فريق المدعين في المحاكمة الهادفة لعزل ترامب.

وقاد شيف وهو مدع عام فدرالي سابق في كاليفورنيا، التحقيق البرلماني في مجلس النواب، والذي أسفر عن اتهام ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

ويتهم ترامب بإساءة استخدام سلطاته للضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن الديمقراطي جو بايدن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وبين المدعين الآخرين المكلفين هذه القضية، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب رالف نادبر، الذي كتب بنود الاتهام بحق ترامب، وخمسة نواب بينهم زوي لوفغرن التي شاركت سابقاً في جلسات عزل ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون.

وقالت بيلوسي عند إعلانها أسماء فريق المدعين السبعة: «المهم أن نقدم ملفاً متينا لأقصى حد لحماية دستورنا والدفاع عنه وإظهار الحقيقة للشعب الأمريكي».

وتبدأ المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، الثلاثاء القادم. ولا يملك الديمقراطيون سوى 47 صوتاً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، بالتالي لا فرصة تقريباً في أن يتم عزل ترامب فعلياً لاعتماده على دعم الأعضاء الجمهوريين في هذا المجلس.