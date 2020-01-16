الهجرة : توزع أكثر (9) ألاف حصة اغاثية بين النازحين والعائدين في الانبار و صلاح الدين

وزعت وزارة الهجرة والمهجرين (9,446) ألاف حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة في مخيمات النزوح و الاسر العائدة الى مناطقها الأصلية في محافظتي الانبار وصلاح الدين .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي جهاكير ان” كادر فرع الوزارة في محافظة الانبار وزع (3,076) ألاف حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة في مخيمات النزوح بمناطق عامرية الفلوجة والمدينة السياحية و بزيبز ، فضلا عن شمول الاسر العائدة الى مناطق سكناها الأصلية في قضائي الرمادي و الفلوجة ب (3,450) ألاف حصة من المساعدات الاغاثية تضمنت المساعدات الموزعة ( سلات غذائية وأخرى صحية و مفروشات أرضية. “(

وتابع جهاكير أن ” كادر مكتب الوزارة في قضاء سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين وزع (5,920) ألاف حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة في أقضية سامراء و الضلوعية و بيجي وبلد تضمن التوزيع ( سلات غذائية وأخرى صحية و مفروشات أرضية ) ” .