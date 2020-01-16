بعد تلميحه لدور ايران في الإغتيالات .. نجاة مستشار محافظ البصرة من هجوم مسلح

نجا مستشار محافظ البصرة لشؤون العشائر، الشيخ محمد الزيداوي، اليوم الأربعاء ، من محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون في البصرة ، وخرج منها باصابات.

وكان الزيداوي قد ألمح إلى تورط إيران في اغتيال الصحافي العراقي، أحمد عبد الصمد، والمصور صفاء غالي، اللذين اغتيلا في البصرة مساء الجمعة الماضية من قبل مسلحين مجهولين لدى عودتهما من تغطية التظاهرات التي كانت قد شهدتها المدينة .

وأدلى الزيداوي بهذه التصريحات الأحد الماضي ، حيث أكد أنه في غضون ساعات سيتم الكشف عن ملابسات جريمة اغتيال أحمد عبدالصمد، وصفاء غالي قرب مبنى قيادة الشرطة.

وبحسب مصدر امني فإن مسلحين “مجهولين” اطلقوا النار على الزيداوي ، ما ادى الى اصابته برصاصتين في القدم ، تم على اثره نقله الى المستشفى.

يشار إلى أنه رغم التحذيرات الدولية، لا تزال عمليات التصفية الغامضة للناشطين والصحافيين وغيرهم مستمرة في العراق وتصاعدت وتيرتها خلال الايام القليلة الماضية .

وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد مصدر محلي في العاصمة العراقية باختفاء الناشط المدني، عبدالقاهر العاني، بعد خروجه من منزله باتجاه ساحة التحرير في بغداد ، ومن ثم اختفى، وحتى اليوم لم يظهر أي جديد بخصوصه.

وكشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (مستقلة مرتبطة بالبرلمان) في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي ، أن 29 جريمة اغتيال طالت ناشطين منذ أول أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ، مشيرة إلى وقوع ثلاث محاولات اغتيال غير ناجحة.

كما أضافت أن 26 حالة اغتيال وقعت ضد ناشطين، وثلاث محاولات غير ناجحة، وقع منها في بغداد وحدها 13 حالة. وقد ارتفعت هذه الارقام خلال الايام القليلة الماضية مع تصاعد وتيرة الاغتيالات التي طالت عدداً من الناشطين والصحفيين .

وحتى الآن لم تلقِ السلطات القبض على أي من الجناة.