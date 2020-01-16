تمويت الوعي الوطني!!

ال أظن أي مواطن سيقبل إذا شككت بوطنيته , وأن أصحاب الكراسي في أنظمة الحكم يرون أنهم رمز

الوطنية والمعبرين الصادقين األمناء عنها!!

فلسان حال واحدنا يقول : أنا وطني وإياك أن تشكك بذلك!!

هذا ما يدور في وعينا الجمعي , ويتوطننا جيال بعد جيل , ويمنعنا من التساؤل عن معنى الوطنية وكيف

يمكننا أن نترجمها إلى فعل يومي.

فالوطنية أن تحمل السالح وتموت في سبيل وطن يحرمك من مقومات العيش البسيط , وهذا يعني أن

الوطنية أن تموت ال أن تعيش في الوطن!!

وبرغم هذا المفهوم الجامد للوطنية , إنطلقت الجهود لتمويت الوعي الوطني الذي كان عليه أن يتفتح

ويتبرعم في عصر التواصل اإلجتماعي والثورة المعلوماتية الجماهيرية العولمية الفائقة.

ومن آليات تمويت الوعي الوطني , التركيز على الطائفية والمذهبية والتحزبية والمجاميع المسلحة ذات

اإلنتماءات المتنوعة , مما يعني أن الوطن قد تم اإلجهاز عليه , والوعي الوطني صار حالة مبهمة وغير

موجودة.

فلماذا هذه الحاالت المتناحرة المتعادية المتشظية؟

ولماذا تعددت المجاميع المسلحة؟

فلو كان الوعي الوطني حيا وفاعال لتطلب األمر مجموعة وطنية واحدة مسلحة , وليس عشرات المجاميع

والفئات المتخندقة في بهتانها المقيم.

إن ما يجري في بعض البلدان المبتالت بالتوجهات الوالئية واإلنتمائية لغير الوطن الذي تتفاعل فيه , يؤكد

على أن السلوك المتنافر يصيب الوطن بالضربات القاضيات على معاني وجوده وم المح كيانه.

فهذه الكينونات المسلحة والمدججة بعقائد دوغماتية , ال يعنها سوى أن تفوز بما تمليه عليها أضاليلها ,

وتحقي ق توجهات القوى التي تدين بالوالء لها.

وبتكرار هذه السلوكيات وتعزيزيها وتوفير ما يحفزها , فأن الوعي الوطني سيُجهض ويُردى طريحا تحت

التي تمضي إلى حتفها من ومة بالبهتان الذي يشربونه بأنخاب يقدمها لهم المتاجرون بالدين , أقدام األجيال ,

والذين يتكسبون بأرواح المساكين.

فهل أن الوعي الوطني ضد الدين؟!!

د-صادق السامرائي