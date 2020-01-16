جنايات ذي قار: السجن 15 عاماً لمتاجرين بالمخدرات

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، حكماً بالسجن لمدة 15 ‏سنة بحق مدانين اثنين مع غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين ‏دينار “عن جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد المتاجرة بها” في ‏مدينة الرفاعي.‏

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن “‏الهيئة الثانية لمحكمة جنايات ذي قار نظرت قضية مدانين اثنين ‏وحكمت على كل واحد منهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما مع ‏غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار”.‏

وأضاف المركز في بيان أن “الأحكام بحق المدانين تأتي وفقا لاحكام المادة ‏‏٢٨/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ‏‏٢٠١٧”.‏