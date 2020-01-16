جنايات ذي قار: السجن 15 عاماً لمتاجرين بالمخدرات

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدانين اثنين مع غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار “عن جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد المتاجرة بها” في مدينة الرفاعي.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن “الهيئة الثانية لمحكمة جنايات ذي قار نظرت قضية مدانين اثنين وحكمت على كل واحد منهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما مع غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار”.
وأضاف المركز في بيان أن “الأحكام بحق المدانين تأتي وفقا لاحكام المادة ٢٨/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧”.