رئاسة البرلمان تؤكد استمرار صرف رواتب اقليم كردستان

نفى نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، الخميس 16 كانون الثاني 2020، صدور أي قرار من الحكومة الاتحادية بايقاف صرف رواتب ومستحقات اقليم كردستان.

وقال الحداد في بيان إن “الكتاب الذي ارسل باسم رئيس لجنة النزاهة يعبر عن رأيه الشخصي”، مشددا على ان “هذا المطلب لا يمكن تنفيذه بسهولة، لأن بيت الاقليم والحكومة الاتحادية اتفاقا بشأن ذلك والاتفاق سار حتى الآن، وبموجب العمل به يتم ارسال رواتب موظفي الاقليم”.

واضاف، أن “التظاهرات التي يشهدها العراق واستقالة رئيس الوزراء الاتحادي ادى الى توقف عقد الاجتماعات بين وفود الاقليم والحكومة الاتحادية بشأن الموازنة وحصة الكورد فيها”، مشيرا الى انه “بغداد ستستمر بارسال رواتب موظفي الاقليم لحين توصل الجانبين الى اتفاق بهذا الشأن”.