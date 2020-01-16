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ريال مدريد يحدد خليفة مودريتش

ريال مدريد يحدد خليفة مودريتش

تصدر اسم لاعب وسط منتخب هولندا وفريق أياكس دوني فان دي بيك المشهد في الصحف والمواقع العالمية مع ارتباط اسمه بنادي ريال مدريد الإسباني بعدما ترددت أنباء حول اتفاقه مع العملاق الملكي للانضمام في الصيف المقبل.

ونقل موقع {بليتشر ريبورت} عن صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي ريال مدريد بدأ التحرك لضم اللاعب صاحب الـ22 عامًا بعد متابعته منذ التألق في الموسم الماضي مع فريقه.

وتكهنت صحيفة ماركا بأن {فان دي بيك} سيكون خليفة النجم الكرواتي لوكا مودريتش الذي انتشرت الأنباء حول رحيله بعد نهاية الموسم الحالي مع تقدم عمره بجانب تلقيه عدة عروض في أمريكا وإيطاليا. انتهى

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