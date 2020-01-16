صالح العراقي يحدد موعد التظاهرة المليونية ويوجه تسع نصائح

حدد صالح العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، موعد انطلاق التظاهرة المليونية التي دعا اليها الصدر لرفض الوجود الاجنبي في البلاد، كما وجه تسع نصائح الى المتظاهرين.

وقال “صالح محمد العراقي”، في بيان عنونه بـ”نصائح” :

سنتظاهر من اجل التنديد بالاحتلال وانتهاكاته لسيادة العراق، لنعيش في عراقنا آمنين، ومع جيراننا واصدقائنا سالمين.

وانني اجد ان الواجب الوطني يُحتّم على كل عراقي ان يتظاهر من اجل سيادته، ومن اجل رفض التواجد الامريكي في العراق، وذلك من خلال الالتزام بما يلي:

1- رفع العلم العراقي فقط لا غير، فعندما يُرفَع العلم العراقي تُنَكَّس باقي الاعلام، وتذوب فيه وتخشع له.

2- لا بأس بلبس الاكفان، للدلالة على حب الوطن والفداء في سبيله.

3- منع كل الهتافات على الاطلاق، والتي تسيء لغير المحتل، او التي تتغنّى بحب الوطن، فمظاهراتنا ((لا شرقية ولا غربية ثورة ثورة عراقية)).

4- نتظاهر في سوح الاصلاح، الذي بذلنا من اجله الغالي والنفيس، ومَنْ يتظاهر في سوح الاصلاح اخوتنا، هدفنا هدفهم، ومطلبنا مطلبهم، والعكس صحيح.. فـ(المحتل سيد الفاسدين).

5- على كل متظاهر الالتزام بهويته العراقية فقط لا غير، ويُمنَع الكشف بأي صورة من الصور عن انتمائه الديني والعقائدي والعرقي والحزبي او العسكري او الجهادي، أو اي مُسمى من المُسميات الاخرى.

6- منع رفع اللافتات المتحزبة والفردية مطلقا، ومنع رفع اي صورة.

7- الاستعداد لباقي الاحتجاجات السلمية كالاعتصام والاضراب عن الطعام وغيرها من الاحتجاجات.

8- عدم التوسع عن المكان المحدد للتظاهر والذي سيحدد لاحقا، وعدم التعدي على الاموال الخاصة والعامة، ولا سيما دوائر الدولة والبعثات الدبلوماسية وغيرها مطلقا.

9- ان يوم التظاهرة الموحدة هو يوم الجمعة المصادف 2020/1/24 في الساعة التاسعة صباحا في بغداد الحبيبة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا امس الثلاثاء، عبر تغريدة له، إلى تظاهرة مليونية، للتنديد بالوجود الأميركي في البلاد.

وقال الصدر في تغريدة عبر موقع تويتر، إن سماء العراق وأرضه وسيادته تنتهك من قبل ما وصفها بالقوات الغازية، ودعا من وصفهم بجند الله وجند الوطن لهبة وثورة عراقية ومظاهرة مليونية سلمية موحدة، تندد بالوجود الأميركي وبانتهاكاته.

ولفت إلى أن وقفات شعبية وسياسية وبرلمانية ستعقب هذه المظاهرات، وقال إنها ستحفظ للعراق وشعبه الكرامة والسيادة.