عبطان يعلن أهم “مميزات” مذكرة الصين.. ويكشف تحد وحيد فيها

أوضح وزير الشباب والرياضة السابق، والنائب المستقيل، عبدالحسين عبطان، الاربعاء، “مميزات” الاتفاقية الصينية، واصفا اياها بـ “المهمة جدا” للعراق، كاشفا عن تحد وحيد فيها.

وقال عبطان في تدوينة على حسابه بالـ “فيسبوك”، ان “العراق وقع مذكرة تفاهم مهمة مع الصين قبل عدة أشهر، من أهم فقراتها أن العراق يزود الصين بكميات كبيرة من النفط بسعر يوم التصدير، بالمقابل تنفذ الشركات الصينية مشاريع استراتيجية خدمية (مستشفيات، مدارس، خطوط سكك حديد، محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، طرق وجسور، معامل، الخ) في بغداد والمحافظات” .

وأضاف عبطان، ان “مايميز هذا التفاهم ان العراق سيدفع النفط الذي يزيد عن إنتاجه، أي غير مسموح للعراق بيعه لالتزامه بالكميات المحددة من أوبك، وهذا يعني إدخال تمويل جديد للإعمار والخدمات ومن خارج الموازنات السنوية”.

وتابع بالقول: “بالتأكيد ان المشاريع التي ستنفذها الشركات الصينية مهمة جدا للعراق وستكون خاضعة لمعايير الجودة” .

وكشف عبطان، ان “التحدي الوحيد حسب تجربتي الحكومية، هو التعامل الطارد وغير الإيجابي من قبل بعض المؤسسات الحكومية العراقية، ولذلك يجب وضع اليات دقيقة لضمان انسيابية التنفيذ، والتعامل بحزم مع كل من يضع العراقيل ويفتعل الأزمات لتعطيل تنفيذ المشاريع”.