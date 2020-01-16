فرنسا تحدد الحل الوحيد لأزمة إيران : موافقتها على اتفاق جديد

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الأربعاء، أن الحل الوحيد لأزمة إيران يتمثل في موافقة طهران على محادثات حول اتفاق جديد موسع وتخفيف العقوبات، مشيراً إلى أن الاتفاق النووي الإيراني في خطر مطالباً طهران باحترام التزاماتها.

كما أوضح أن آلية فض النزاع النووي مع إيران تهدف لإيجاد حل دبلوماسي للخلاف.

وقال لو دريان، متحدثا أمام البرلمان الفرنسي، إن الجهود التي تبذلها بلاده والشركاء الأوروبيون منذ سبتمبر/ أيلول 2017 للشروع في مفاوضات جديدة تشمل أنشطة إيران النووية بعد 2025 وبرنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية مقابل خفض العقوبات الأميركية هي السبيل الوحيدة للمضي قدما.

وأضاف “هذا البرنامج لا يزال قائما وممكنا.. إنه، اليوم ، السبيل الوحيد للخروج من الأزمة”.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال الاثنين، إن فرنسا وروسيا لديهما رغبة مشتركة في حماية الاتفاق النووي الإيراني . ودعا زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران ، إلى العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015، والامتناع عن المزيد من العنف.