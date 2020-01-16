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في الطريق من منزله الى ساحة التحرير .. اختفاء أثر ناشط مدني آخر في بغداد

في الطريق من منزله الى ساحة التحرير .. اختفاء أثر ناشط مدني آخر في بغداد

شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد ، مساء اليوم الأربعاء ، تظاهرات تنديداً بخطف ناشطي الحراك الشعبي ، وعمليات الاغتيال التي تطالهم .

التظاهرات جاءت بعد أن أفاد مصدر محلي في بغداد ، في وقت سابق باختفاء الناشط المدني عبدالقاهر العاني ، في الساعة الواحدة صباحاً الثلاثاء ، بعد خروجه من منزله باتجاه ساحة التحرير في بغداد ، ولم يعثر له على اثر حتى الآن

وكشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (مستقلة مرتبطة بالبرلمان)  في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي ، أن 29 جريمة اغتيال طالت ناشطين منذ أول أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ، مشيرة إلى وقوع ثلاث محاولات اغتيال غير ناجحة.

كما أضافت أن 26 حالة اغتيال وقعت ضد ناشطين، وثلاث محاولات غير ناجحة، وقع منها في بغداد وحدها 13 حالة. وقد ارتفعت هذه الارقام خلال الايام القليلة الماضية مع تصاعد وتيرة الاغتيالات التي طالت عدداً من الناشطين والصحفيين .

وحتى الآن لم تلقِ السلطات القبض على أي من الجناة.

مركز جرائم الحرب@IWDCiraq

اختطاف الناشط المدني (عبد القاهر العاني) بعد خروجه من منزله باتجاه ساحة التحرير في العاصمة . ليلة الثلاثاء 14/1/2020. على يد قوات أمنية ومليشيات.View image on Twitter

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