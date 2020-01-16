قطر تشيد بدور إقليم كوردستان في تهدئة توترات المنطقة

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ضرورة بذل كل الجهود لتطبيع أوضاع العراق وإعادة الاستقرار، وعدم تحويله إلى ساحة لحسم الصراعات، مشيراً إلى حاجة البلاد إلى دعم الحلفاء في هذه المرحلة لمواجهة خطر بروز الإرهاب من جديد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مساء اليوم الأربعاء، في أربيل، مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر.

وقال نيجيرفان بارزاني: «ينظر إقليم كوردستان بعين الاهتمام إلى زيارة سموكم للعراق ولإقليم كوردستان»، مشدداً على ضرورة أن تعمل كافة الأطراف لحماية المنطقة التي مازالت معرضة لخطر وتهديد داعش.

من جانبه أعلن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أنهم «ينظرون باهتمام إلى دور إقليم كوردستان في تطبيع الأوضاع، خاصة وأنه يتمتع بمكانة تمكنه من المساعدة في تهدئة التوترات»، كما أكد اهتمام قطر بتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان في مختلف المجالات.

وفي جانب آخر من الاجتماع، جرى التباحث بشأن مساعي إقليم كوردستان إلى جانب الحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع، وعلاقات إقليم كوردستان والعراق مع دولة قطر، وفرص الاستثمار القطري في إقليم كوردستان، وزيارة فريق تقني قطري لإجراء تقييم في هذا المجال، وأحوال النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان، وسبل تقديم المساعدة لهم.