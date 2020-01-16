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كوردستان وبريطانيا تبحثان مخاطر بروز داعش وتوترات المنطقة

كوردستان وبريطانيا تبحثان مخاطر بروز داعش وتوترات المنطقةاجتمع نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الأربعاء ١٥ كانون الثاني (يناير) ٢٠٢٠، مع وفد عسكري بريطاني رفيع برئاسة السير جون لوريمر كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط.وتطرق الجانبان خلال الاجتماع، إلى أهمية استمرار الدعم المقدم من قبل قوات التحالف لإقليم كوردستان وقوات البيشمركة في محاربة الإرهاب، وأعربا عن قلقهما إزاء استمرار مخاطر وتهديدات الإرهاب مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود للوقوف بوجه التنظيمات الإرهابية، وفق بيان لحكومة الإقليم،

وفي جانب آخر من اللقاء، جرى التباحث حول الدور البريطاني في تهدئة التوترات في المنطقة، وشدد الطرفان على ضرورة الالتزام بمبادئ الحوار والتفاوض في حل المشاكل واستمرار الدعم العسكري من قبل التحالف الدولي.

وطالب نائب رئيس وزراء الإقليم الوفد البريطاني باستمرار دعمهم للإصلاحات التي بدأتها وزارة البيشمركة في جوانب عديدة.

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