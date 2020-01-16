لكون المتظاهرين رفضوا مرشحه فهددهم مقتدى من إيران بتظاهرة مليونية !!

بقلم مهدي قاسم

كنتُ من الكتّاب القلائل الذي لم يثق بمواقف مقتدى الصدر

ولا أخذه بجدية أو حسبان ، كشخص لا يعوّل عليه قطعا بمواقف مبدئية ثابتة ، وهوقد خذّل الجميع ـــ شيعة و سنة وكوردا ــ بهذه المواقف المتقلبة و خاصة ممن دخل معهم بتحالفات سياسية أو في جبهات” مقاومة ” بحيث كانت هذه المواقف الزئبقية والمزاجية القاتمة تتغير بسرعة

عجيبة وإلى 180 درجة مهتزة صعودا و نزولا ، بين ليلة وضحاها وقد كتبتٌ عنه ( في موقع كتابات ” حينذاك عدة مقالات ، حاولت من خلالها تشريح شخصيته المزاجية و المتخلخلة والمهزوزة و العصابية المتحفزة و المحتقنة بتناقضات وغير مستقرة على موقف واحد ولو لفترة قصيرة

، وهو يكاد أن يشبه طفلا مصابا بعاهات وتشوهّات نفسية عميقة ، وقد نشأ وترعرع دون يأخذ علاجا نفسيا ضروريا و ناجعا يشفيه ويجعله شخصا معافي الروح و النفس و كريم الطوية و نبيل المقاصد والنوايا الحسنة ، فبقيت هذه العاهات والتشوّهات والعقد النفسية ترافق خطواته ومواقفه

حتى عندما دفعته الصدفة اللعينة للزمن العراقي الرديء ، لئن يكون فجأة ” قائدا مقدسا ” لمئات آلاف من” أناس ” بسطاء و سذج طيبين !! ” و أشباه أميين حتى أصبح قادرا على أن يخرجهم من بيوتهم بمواكب حاشدة جرارة إلى الشوارع و الساحات بصفير ، و يرجعّهم إلى بيوتهم كقطعان

خراف مطيعة ومدجنة بصفير آخر حسب مزاجه المتقلب دون أن يفهموا منه لماذا أخرجهم و لماذا ارجعهم بصفير قصير وهو ــ فوق ذلك ــ في حالة انزعاج وامتعاض رامقا إياهم بنظرة نرجسية مغرورة كلها احتقار و ازدراء !!..

وقد سبق له أن تحالف مع عراب الإرهابيين القاعديين آنذاك

حارث الضاري بالضبط في الوقت اشتدت فيه التفجيرات الإرهابية في الأحياء والمناطق ذات الأغلبية ” الشيعية ” بوتائر متصاعدة ومتواصلة يوما بعد يوم ، وعلاوة على ذلك في الوقت الذي صرح فيه حارث الضاري ذلك التصريح المشهور أنه ” نحن من القاعدة والقاعدة منا ” ولكن مقتدى

سرعان ما غير موقفه تمشيا مع عادته هذه ، طبعا، ليس بسبب احتضان حارث الضاري للإرهابيين و دعمهم وتبريرأعمالهم الإجرامية ، إنما لسبب آخر لا يعلم إلا الله ما هو ، أما لماذا تذكرت هذا الموقف تحديدا ؟. ، لأنني رأيته بصحبة شقيق عدوه اللدود قيس الخزعلي في طهران ــ

أظن اسمه هيثم الخزعلي ــ والذي هو الآخر أحد ” قادة ” كتائب عصائب الحق التي هاجم أنصار مقتدى الصدر مكاتبهم في محافظة ذي قار قبل أسابيع و فتكوا بمسؤول المكتب واردوه قتيلا و الذي قيل أنه كان يطلق النار على المتظاهرين ، وهي الحادثة التي دفعت قيس الخزعلي إلى أن

يتحدث عن ” ميليشيات منفلة أو شيء من هذال القبيل ، و كأنما عصائب الحق رهط من ملائكة و أعضاء متطوعين في جمعية خيرية للإحسان !!..

هذا دون أن ننسى أن نضيف أنه في الوقت الذي كان يندد ويتظاهر

ضد الاحتلال الأمريكي و ضد نظام المحاصصة الطائفية كان قياديي التيار الصدري كبارا و صغارا ــ طبعا بتوجيه منه ــ يتبؤون مناصب و حقائب وزارية ووكلاء وزراء ومدراء عامين وسفراء و الخ ، طبعا في كل الحكومات التي تشكّلت ما بعد الغزو الأمريكي العراق ، وهو الأمر الذي

يعني أنه وباقي قياديي التيار الصدري كانوا من المنتفعين من تبعات ونتائج الاحتلال الذي طالما ندد به وطالب بمقاومته ؟!!، و قد اغتنوا و أصبحوا مليونيريين ، و كان هو شخصيا قد امتلك طائرة خاصة به من أجل سفراته المكوكية بين بيروت وطهران في غالب الأحيان ، وهوالذي

لم يعمل يوما واحدا ، بل ولم يحمل حتى ولا كيسا من البطاطس كمجهود عضلي بسيط !!..

و الان يبدو أن مقتدى الصدر قد ” زعل ” غاضبا على متظاهري

ساحة التحرير لأنهم رفضوا ثلاثة مرشحين من نفس الطابوقة القديمة والمجرّبة في المنطقة الخضراء ، قدمهم بثقة و قناعة بحتمية قبول أحدهم ، لكي يوافقوا على واحد منهم على الأقل ، فربما عّد عملية الرفض هذه استهانة بسمو جلالته الملكية المقدسة !!..

فها هو الآن على وشك أن يرتب لهم مكيدة ــ انتقاما أوتنفيسا

عن زعله ــ من خلال دعوة إلى تظاهرة مليونية في ساحة التحرير ، وياريت من بغداد ، إنما من طهران مباشرة ، متواطئا في الوقت نفسه مع باقي الميليشيات ( التي طالما وصفها ب” الوقحة ” ) ، و ذلك بهدف إنهاء التظاهرات بأية وسيلة كانت ، طبعا بإيعاز أو تحريض واضح من النظام

الإيراني وأزلامه” العراقيين المتواجدين حاليا في طهران لترتيب سلسلة مجازر و أعمال إبادة جماعية بحق المتظاهرين بهدف إنهاءت ظاراتهم بشكل نهائي وحاسم *.” .

أحد مسؤولي الحشد الشعبي يهدد المتظاهرين و يشتمهم بألفاظ

نابية وبذيئة ألا يذكركم هذا الرابط لأحد مسؤولي الحشد الشعبي التالي بمنشورات و فيديو داعش من حيث النبرة والتهديد بالويل و الثبور