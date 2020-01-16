للمرة الثانية خلال اقل من ثلاثة أيام .. نساء داعش يضرمن النار في خيم بمخيم الهول

للمرة الثانية خلال اقل من ثلاثة أيام ، أقدمت مجموعة من نساء تنظيم داعش ، اليوم الأربعاء ، على إضرام النار في عدد من خيم مخيم الهول في ريف الحسكة بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، ما أدى إلى إصابة امرأة تحمل الجنسية التركية وطفليها بحروق بليغة.

وذكر مصدر إداري في مخيم الهول ، : أن ” مجموعة من نساء داعش أقدمت على رش أطراف الخيم في مخيم الهول بمادة الكاز وإضرام النار في سبع خيم بقسم المهاجرات المخصص لعوائل تنظيم داعش ، ما أدى إلى إصابة امرأة تحمل الجنسية التركية وطفليها بحروق بليغة”.

وأضاف المصدر ” لم يعرف بعد سبب قيام نساء داعش بعملية إضرام النار في مخيم الهول”.

وكانت مجموعة من نساء تنظيم داعش أقدمت ، يوم الأحد، على إضرام النار في عدد من خيم مخيم الهول، ما أدى إلى إصابة إمرأة بحروق بليغة.

ويعد مخيم الهول بريف الحسكة من أخطر المخيمات في سوريا، حيث يأوي نساء داعش إضافة إلى اللاجئين العراقيين والسوريين.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها) قد دعت في أكثر من مناسبة المجتمع الدولي إلى التعاون لحسم ملف محتجزي عناصر تنظيم داعش عبر تشكيل محكمة دولية لمقاضاتهم.