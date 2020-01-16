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مسرور بارزاني يستقبل مبعوث وزير الخارجية الألماني

مسرور بارزاني يستقبل مبعوث وزير الخارجية الألماني

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الألماني فيليب اكرمان.

خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، تباحث الجانبان في آخر التطورات على الساحة العراقية والمنطقة، وفق بيان لحكومة الإقليم، طالعته (باسنيوز).

وتم التركيز على أهمية استمرار المساعدة والتنسيق مع إقليم كوردستان وبالأخص في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي لتهديدات داعش.

كما جرى في اللقاء، مناقشة جهود إقليم كوردستان لتهدئة الأوضاع في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز علاقاته مع الحكومة الاتحادية بما يشمل حل المشاكل العالقة بموجب الدستور

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