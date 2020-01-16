مقتل شرطي بهجوم مسلح داخل منزله في بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن شرطيا قتل بهجوم مسلح نفذه مجهولون داخل منزله في بغداد.

وقال المصدر ان “مسلحين مجهولين اقتحموا منزلا يعود لشرطي ضمن منطقة الولداية في حي المعامل ب‍بغداد، واطلقوا النار على صاحبه ما ادى الى مقتله في الحال”.

واضاف المصدر ان “قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته”.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.