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مكتب عبد المهدي: سيتم فتح المنطقة الخضراء الاسبوع القادم بتوقيتات محددة

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، انه سيتم فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد الاسبوع القادم بتوقيتات محددة.

وقال السكرتير الشخصي للقائد العام الفريق الركن محمد حميد البياتي انه “نتيجة للاستقرار الامني، وجه القائد العام للقوات المسلحة بفتح حي التشريع (المنطقة الخضراء) وسط بغداد بتوقيتات محددة اعتبارا من الاسبوع القادم”.

واضاف ان “فتح الخضراء سيكون بخط السير القادم من الجسر المعلق باتجاه بوابة الزوراء ومطار المثنى مرورا بتقاطع عمان الى مطار بغداد الدولي”.

وتابع البياتي ان “الطريق سيفتتح ذهابا وايابا لحين فتح المنطقة الخضراء بشكل كامل”.

واعلنت قيادة الفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء وسط بغداد، في الثاني من كانون الثاني الحالي، عن وضعها جدولا زمنيا لاعادة افتتاح المنطقة.

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